"Голос країни-8": как прошли первые "бои" на проекте

В воскресенье, 18 марта, на телеканале "1+1" стартовал новый этап проекта "Голос країни-8" - "вокальные бои".

В рамках выпуска тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль сформировали из своих участников дуэты для выступления на сцене. Победителем из "баттла" выходит только один участник, другого вокалиста наставники могли "украсть". "Обозреватель" предлагает узнать, как прошли первые "бои" на проекте.

Первыми за право взять участие в прямых эфирах поборолись участники команды Тины Кароль квартет "Аккорд" и Алёна Карась, которые исполнили песню "Над морем" Владимира Ивасюка. В "баттле" победила Алена Карась, однако квартет "украла" к себе в команду Джамала.

Затем на ринге появились подопечные Сергея Бабкина - Дмитрий Самко и Зиновий Карач, которые исполнили песню "Way Down We Go" Kaleo. Победителем стал Дмитрий Самко, однако Зиновия забрал к себе в команду Потап.

Затем в борьбу за участие в прямых эфирах вступили участники команды Джамалы казак Сиромаха и трио "Girls in jazz". Они исполнили песню "Країна мрій" Вопли Видоплясова. Победу одержал казак Сиромаха.

После них в "вокальных боях" взяли участие юные певицы из команды Потапа - Виолетта Литвиненко и Марина Киладзе с песней "No Roots" Alice Merton. Победительницей стала Виолетта, однако Марину "украла" к себе Тина Кароль.

Следующими на ринг вышли подопечные Сергея Бабкина - Елена Луценко и Ольга Борин, исполнившие песню "When We're High" LP. Победительницей стала Елена, однако Ольгу "украл" Потап. Таким образом, она заняла место Зиновия Карача.

Затем на ринге появились подопечные Джамалы - Клеулия Даниэль и Алексей Левкович, которые исполнили песню "Too Good At Goodbyes" Sam Smith. Победителем "баттла" стал Алексей, однако Клеулию "украл" Сергей Бабкин.

Еще одни участники команды Джамалы - Арсен Витрецкий и Мерием Герасименко исполнили песню "Take Me To Church" Hozier. В следующий этап прошел Арсен.

Далее за участие в проекте поборолись подопечные Потапа Владислав Мпангу и Роман Пясецкий, которые исполнили песню "О Мамо" группы "Сальто Назад". В следующий этап прошел Роман.

После них участие в "боях" взяли подопечные Тины Кароль Василий Демчук и Дмитрий Стоян, которые исполнили песню "24K Magic" Bruno Mars. В команде Кароль остался Василий, однако Дмитрия "украл" Сергей Бабкин. Таким образом, Стоян занял место Клеулии.

После них на ринге появились подопечные Сергея Бабкина Мария Хурсенко и Эрика-Энн Джейнс исполнили песню "Прірва" The Hardkiss. В "бое" победила Мария.

Далее за участие в прямых эфирах боролись участники команды Потапа Николай Серезитинов и Анастасия Сырцова с песней "Де би я" Сергея Бабкина. Победителем стал Николай.

После них на ринге появились подопечные Сергея Бабкина Давид Стеблюк и Анастасия Мацуцкая, исполнившие песню "Не Моя" KOZAK SYSTEM. Победительницей "битвы" стала Анастасия.

Затем в "боях" взяли участие подопечные Тины Кароль трио "Nude voices", участником которого является сын Таисии Повалий Денис, и Елизавета Байрак с песней "Work-New rules-Vidlik" Rihanna, Duo Lipa, Onuka. Тина Кароль предпочла продолжить работу с трио "Nude voices", однако Елизавету "украл" Потап. Таким образом, девушка заняла место Ольги Борин.

Следующими на ринг вышли подопечные Джамалы Даниил Карачевский и Ксения Бридж, которые исполнили песню "Love Yourself" Justin Bieber. Борьбу за победу в проекте продолжит Ксения.

Затем на ринг вышли участницы команды Тины Кароль Мэри Надэмо и Надежда Боднарук с песней "Alive" Sia. Победу в "баттле" получила Мэри.

Завершили эфир подопечные Потапа - Зианджа и Алексей Баклан с песней "Summertime Sadness" Lana Del Rey. Потап отдал предпочтение Зиандже, однако Алексея "украла" к себе в команду Тина Кароль.

