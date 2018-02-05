"Голос країни-8": как прошел второй выпуск вокального шоу

В воскресенье, 4 февраля, прошел второй выпуск вокального проекта "Голос країни-8".

"Обозреватель" предлагает узнать о ярких моментах второй части "слепых прослушиваний".

В новом сезоне участников ждут новые жесткие правила: вокалист, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, вынужден сразу оставить сцену без общения со звездными тренерами.

Кроме того, для шоу создали новую современную декорацию: теперь на сцену участники поднимаются на специальном лифте.

Звездными тренерами проекта на этот раз стали украинские исполнители Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. Ведущими - супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Сергей Бабкин, Джамала, Потап, Тина Кароль Пресс-служба 1+1

Первым на сцене проекта выступил Владислав Мпангу, который исполнил песню "A Kiss to Build a Dream On" Луиса Армстронга. К нему повернулись все звездные наставники, парень выбрал Потапа.

Следующим стало яркое выступление казака Сиромахи, исполнившего украинскую народную песню "Засвіт встали козаченьки". Он продолжит участие в шоу в команде Джамалы.

После него на "Голосі країни" выступила 19-летняя Алина Багинская - двоюродная сестра Анастасии Багинской, подопечной Потапа и финалистки "Голосу.Діти-2". На кастинг второго сезона проекта Алина приходила вместе с Настей, но не прошла отбор: на тот момент ей уже исполнилось 15. Как только Алина достигла 18 лет, сразу подала заявку на кастинг "Голос країни-8". Девушке не удалось развернуть ни одного тренерское кресло.

Затем на сцене выступил Алексей Левкович с песней "Walk" Kwabs. Он пошел в команду к Джамале.

После него на сцене появился звезда "Лиги смеха", беларус Михаил Сосунов. Он исполнил песню "Блюз" легендарной российской певицы Земфиры и сумел покорить сердца всех четырех тренеров. В качестве наставника Михаил выбрал Тину Кароль.

Затем за участие в шоу поборолся Иван Ворон с песней "Улица роз" группы Ария. Ему также удалось попасть в команду Тины Кароль.

После этого зрителей шоу растрогала Екатерина Северова, которая рассказала о том, как из-за несчастной любви заболела анорексией и боролась с этим недугом. Девушка исполнила украинскую народную песню "Зозуля" и отправилась в команду к Тине Кароль.

Затем на сцене шоу выступил Евгений Щавлинский, исполнил песню "Sing" Travis, однако ему не удалось развернуть ни одного тренера.

После него за участие в шоу поборолась Виктория Ильчишина, которая исполнила песню "Грішна любов" Натальи Бучинской. Примечательным является тот факт, что девушка уже брала участие в проекте "Голос країни", более того, именно ее голос звучит в заставке к шоу. Певица отправилась в команду к Потапу.

Затем на сцене выступила Татьяна Тимошенко с песней "ЯдовитаЯ" Потапа и Насти Каменских. Со знаменитым политиком Юлией Тимошенко ее связывает не только одна фамилия, но и легендарная прическа - фирменная коса. К девушке не обернулся ни один из наставников.

Одним из самых ярких номеров выпуска стало выступление известной певицы, бывшего нардепа Украины от Радикальной партии Златы Огневич. Она исполнила свою песню "One Day" и покорила всех четырех тренеров. Артистка призналась, что пришла в проект лишь поддержать остальных участников и дать им полезные советы, а вообще с радостью попробовала бы себя в качестве судьи. При этом Злата ушла в команду к Потапу, став его "советницей".

Еще одним мощным выступлением отличился Юрий Каналош, который исполнил песню "Iron Sky" Polo Nuttini. Он выбрал команду Сергея Бабкина.

Невероятно трогательным выступлением закончился второй эфир шоу. Так, Валентин Беленький исполнил песню "Пробач" Сергея Бабкина, чем покорил сердца всех тренеров. Своим звездным наставником парень выбрал все же Бабкина.

Как сообщал "Обозреватель", восьмой сезон известного вокального проекта "Голос країни" стартовал 28 января.