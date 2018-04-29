"Голос країни-8": как прошел суперфинал

В воскресенье, 29 апреля, на телеканале "1+1" состоялся суперфинал восьмого сезона вокального шоу "Голос країни", в рамках которого украинцы определили победителя.

Финал состоял из трех раундов, после каждого из которых проект покидал один из исполнителей. Сначала участники пели сольную песню, которую тщательно готовили целую неделю. Во время второго раунда вокалисты выходили на сцену в дуэте со своим наставником. Третий шаг являлся решающим - участники снова пели песню со "слепых прослушиваний". О том, как прошел суперфинал и кто стал победителем проекта, расскажет "Обозреватель".

В прямом эфире за почетное звание "голоса страны", трехмесячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Счастливый" боролись Елена Луценко из команды Сергея Бабкина, подопечная Джамалы Анна Тринчер, армянская вокалистка Србуи Саргсян из команды Потапа, а также Андрей Рыбарчук, наставником которого является Тина Кароль

Открылся эфир общим выступлением всех финалистов с песней Aerosmith "Dream On".

В первом раунде Елена Луценко, Анна Тринчер, Андрей Рыбарчук и Србуи Саргсян пели сольно.

Армянка Србуи выступила с хитом "Human" Rag'n'Bone Man. Перед выступлением девушка рассказала о революции в родной Армении, заявила, что поддерживает свой народ и считает, что свобода не имеет национальности.

Номер певицы был посвящен важным событиям в мировой истории, которые показывались на фоне. Кроме того, на экран выводили флаги Украины и Армении. Кроме того, в видеоряд включили кадры о Революции Достоинства.

Подопечный Тины Кароль Андрей Рыбарчук выступил в сопровождении шести акустических гитар с легендарной песней "Ніч яка місячна". Жюри проекта отметили, что композиция прозвучала очень интимно и откровенно.

Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер выступила с зажигательным хитом Кристины Агилеры под названием "Candyman".

Закрыла первый раунд кумир Нины Матвиенко, подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко. Она спела любимую песню своей бабушки - "Ой, у вишневому саду". Эта композиция стала первой, которую научилась петь Елена еще в три года.

Пронзительное выступление Луценко очень впечатлило зрителей и тренеров проекта. Сергей Бабкин не смог сдержать слез, а люди в зале аплодировали стоя.

По окончанию первого раунда группа MOZGI, солистом которой является один из тренеров "Голосу країни-8" Потап, презентовала новый трек "Влажный пляжный движ".

После этого ведущие шоу Юрий Горбунов и Катя Осадчая огласили результаты голосования. По итогам первого раунда проект покинула Србуи Саргсян.

Второй раунд, в котором с финалистами поют их наставники, открыли своим выступлением Елена Луценко и Сергей Бабкин. Они исполнили легендарную украинскую песню Софии Ротару "Червона рута".

Джамала и ее подопечная Анна Тринчер выступили с шедевром поп-музыки, песней Beyonce "Crazy in love".

Андрей Рыбарчук вместе со своей наставницей Тиной Кароль спел ее песню "Космічні почуття". Интересным моментом стало то, что во время выступления к ним на сцене присоединились другие участники команды, которые ранее покинули проект.

Затем Джамала выступила со своей новой лирической песней под названием "Крила".

Еще одним музыкальным сюрпризом стала презентация новой композиции Сергея Бабкина "Хто далі йде".

После этого были озвучены результаты зрительского голосования. Проект покинула звезда сериала "Школа" Анна Тринчер.

В третьем раунде участники снова пели песню со "слепых прослушиваний".

Рыбарчук выступил с композицией "Закрили твої очі" cвоей наставницы Тины Кароль. Сама артистка признала, что Андрей поет ее лучше даже, чем она сама.

Луценко спела песню Нины Матвиенко "Колискова зорі".

Суперфиналист "Голосу країни-6" LAUD (Влад Каращук) презентовал свою новую песню "Вигадав".

Финалистка "Голосу країни-7" INGRET также презентовала свой новый хит - "В небо".

После этого произошло объявление имени победителя. В восьмом сезоне им стала Елена Луценко.

Ранее "Обозреватель" писал, как прошел полуфинал вокального шоу "Голос країни-8".