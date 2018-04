"Голос країни-8": как прошел полуфинал

В воскресенье, 22 апреля, на телеканале 1+1 показали второй прямой эфир вокального шоу "Голос країни-8".

В рамках выпуска звездные тренеры Сергей Бабкин, молодая мама Джамала, Потап и Тина Кароль определились каждый с финалистами своих команд. "Обозреватель" предлагает узнать, как прошел выпуск, и кто попал в следующий этап проекта.

Отметим, что финалисты проекта определяются суммой баллов от зрителей (в процентном соотношении голосов на одну команду) и наставника (распределяет 100% между своими подопечными). Каждую команду в финале представит один участник.

Открыла эфир Тина Кароль с попурри из песен "Все во мне", "Несколько причин", "Дикая вода".

Первым в полуфинале выступил подопечный Тины Кароль, участник "Лиги смеха" Михаил Сосунов. Он спел хит Джастина Тимберлейка под названием "Cry мe а river".

Затем на сцене появился другой полуфиналист из команды Тины Кароль - Андрей Рыбарчук с песней Sia "Chandelier".

По правилам шоу, в полуфинале все участники поют со своими звездными тренерами. Таким образом, Сосунов и Рыбарчук спели вместе с Кароль ее известную композицию "Ніжно".

Перед тем, как на сцене огласили первого финалиста шоу, зрители могли насладиться выступлением популярной украинской группы DZIDZIO с песней "Вихідний".

После этого пришло время узнать имя первого суперфиналиста. Тина Кароль распределила свою оценку следующим образом: Михаилу Сосунову она отдала 51%, а Андрею Рыбарчуку - 49%. Зрители же отдали предпочтение Рыбарчуку, отдав ему 77% голосов. Таким образом, в следующий этап шоу прошел Андрей.

После оглашения первых результатов в борьбу за участие в финале шоу вступили участники команды Джамалы. Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер поразила трогательным исполнением песни Лили Сандулесы "Не питай мене".

Кристина Храмова спела песню Emeli Sande "Heaven".

Затем Джамала со своими подопечными исполнила хит Уитни Хьюстон под названием "I wanna dance with somebody".

Перед оглашением результатов на сцене появились полуфиналисты Национального отбора на "Евровидение-2018", группа Mountain Breeze с песней "I See You".

Джамала отдала 60% Кристине Храмовой, а Анне Тринчер осталось 40%. Большинство зрителей (74%) проголосовали за Анну, таким образом она стала второй финалисткой "Голосу країни-8".

Первой из команды Потапа в полуфинале выступила Србуи Саргсян с романтическим хитом Уитни Хьюстон из легендарного фильма "Телохранитель", на котором выросли целые поколения, "Run to you".

Ее коллега по команде Никита Трондин спел хит культовой украинской группы "Океан Ельзи" под названием "Квітка".

Затем Србуи и Никита вместе со своим тренером Потапом исполнили хит Busta Rhymes и Mariah Carey "I Know What You Want".

Во время подсчета зрительских голосов на сцене шоу выступила легендарная украинская группа ДахаБраха с песней "Шо з-под дуба".

Потап отдал 60% Србуи Саргсян, а 40% - Никите Трондину. Также за Србуи проголосовали большинство зрителей - 69%. Именно она стала суперфиналисткой "Голосу країни-8".

Последними за участие в финале поборолись подопечные Сергея Бабкина.

Дмитрий Самко выступил с песней "Романс" популярной группы Сплин.

Елена Луценко, которую называют потенциальной победительницей "Голосу країни-8", пронзительно исполнила песню "Минає день, минає ніч" Николая Мозгового.

Вместе с Бабкиным участники спели хит легендарной группы The Beatles "Come together".

Бабкин отдал 57% Елене Луценко, а 43% - Дмитрию Самко. Зрительские голоса разделились таким образом: Елена получила 58%, а Дмитрий - 42%.

В результате последней суперфиналисткой стала Елена Луценко.

