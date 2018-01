"Голос країни-8": как прошел первый выпуск вокального шоу

В воскресенье, 28 января, стартовал восьмой сезон вокального шоу "Голос країни".

"Обозреватель" предлагает узнать, как прошел первый выпуск проекта.

В новом сезоне участников ждут новые жесткие правила: вокалист, который не смог развернуть ни тренерского кресла, вынужден сразу оставить сцену без общения со звездными тренерами.

Кроме того, для шоу создали новую современную декорацию: теперь на сцену участники поднимаются на специальном лифте.

Звездными тренерами проекта на этот раз стали украинские исполнители Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. Ведущими - супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Сергей Бабкин, Джамала, Потап, Тина Кароль Пресс-служба 1+1

Новый сезон традиционно начался со "слепых прослушиваний" - звездные тренеры не видят участников и лишь слушают их исполнение. Посмотреть на певцов наставники могут, лишь нажав кнопку "выбираю тебя", которая означает, что они готовы брать участника к себе в команду.

Открыл новый сезон 23-летний дирижер хора Вадим Яценко, который исполнил песню "Гуцулка Ксеня" Ярослава Барнича. Однако ему не удалось развернуть ни одно тренерское кресло.

После него на сцене появился Дмитрий Хворостенко, который ранее участвовал в шоу "Х-Фактор". Он исполнил песню "Despacito" Luis Fonsi. Однако ему также не посчастливилось добиться расположения судей. Они отметили, что выбор песни был очень неудачным.

Затем на проекте выступил Дмитрий Самко, исполнивший песню "Перечекати" Тины Кароль. Ему первому удалось развернуть все четыре кресла. В качестве звездного наставника Дмитрий выбрал Сергея Бабкина.

Следующей на сцене проекта выступила 25-летняя вокалистка группы Carte Blanche Алена Карась с песней "Танець пінгвіна" Скрябина. Ей также удалось развернуть четыре кресла, однако девушка пошла в команду к Тине Кароль.

После нее на "слепых прослушиваниях" выступили Олег Яновский и Георгий Коновальчук, которые исполнили песню "Don’t let me down" The Chainsmokers. Им не удалось пройти в следующий этап шоу.

Затем на сцене появился участник второго сезона "Голосу. Діти", подопечный Тины Кароль Никита Трондин. Он исполнил песню "Love song" Adele, которую посвятил своей умершей матери, и отправился в команду к Потапу.

Далее за участие в проекте поборолась Марианна Лагетко, исполнившая песню "Love is gone" David Guetta. Ей не удалось развернуть ни одного тренерского кресла.

Следующим на сцене выступил Арсен Витрецкий, который исполнил песню "Amar Pelos Dois" победителя "Евровидения-2017" Сальвадора Собрала. Он отправился в команду к Джамале.

После него за участие в проекте поборолась 27-летняя Кристина Храмова с песней "Sex on fire" группы Kings of Leon. В качестве звездного наставника девушка выбрала Сергея Бабкина.

Одним из самых ярких моментов первого выпуска шоу стало выступление бывшего участника проекта "Фабрика звезд" Бориса Апреля, который в 2014 году сменил пол и стал называть себя Аней Эйприл. В "Голос країни" трансгендер пришел под псевдонимом Зианджа и исполнил песню "Smashed into you" Beyonce. Ему удалось произвести фурор и развернуть кресла четырех тренеров. В результате экс-Борис Апрель отправился в команду к Потапу.

Первый выпуск восьмого сезона завершился выступлением Елены Луценко, которая исполнила песню "Колискова зорі" Нины Матвиенко. Она также восхитила звездных наставников, а Сергей Бабкин даже назвал девушку потенциальной победительницей. Именно в его команде Елена продолжит участие в шоу.

В итоге за первый день "слепых прослушиваний" Сергей Бабкин выбрал троих участников команды, Потап - двух, а Тина Кароль и Джамала - по одному.

Как сообщал "Обозреватель", в шоу "Голос країни-8" споет олимпийская чемпионка.