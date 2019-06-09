"Голос. Діти-5": все подробности третьего выпуска. Где смотреть онлайн

В воскресенье, 9 июня состоится третий эфир вокального проекта "Голос. Діти". Трансляция шоу стартует на телеканале "1+1" в 21.00 (по киевскому времени).

В третьем выпуске продолжится этап слепых прослушиваний, в котором судьи, не видя конкурсантов, отберут самых талантливых и голосистых в свои команды. OBOZREVATEL будет следить за событиями на вокальном проекте (видео смотрите ниже).

Напомним, судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо). Узнать, кто прошел в следующий этап, вы сможете в самом конце материала по окончанию выпуска.

Судьи Голос. Діти 1+1

Интересно, что в третьем выпуске пятого сезоне детского "Голоса" в отборе поучаствует и дочь известного украинского шоумена Евгения Кошевого Варвара. Ранее девочка уже была участницей проекта в одном из предыдущих сезонов и сумела дойти до этапа "Бои".

"Мне нравится эта сцена и то, что здесь нужно очень много работать. Это постоянное развитие, а конкуренция мотивирует становиться лучше", – сказала участница.

Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" – каждое воскресенье на канале 1+1.

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти" стартовал в Украине 26 мая. О том, как прошел первый выпуск, вы можете почитать по этой ссылке. Подробности второго выпуска от 2 июня читайте здесь.

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