"Голос. Діти-5": все подробности четвертого выпуска

В воскресенье, 16 июня, проходит четвертый эфир вокального проекта "Голос. Діти". Трансляция шоу велась на телеканале "1+1".

В четвертом выпуске продолжился этап слепых прослушиваний, в котором судьи, не видя конкурсантов, отбирают самых талантливых и голосистых в свои команды. OBOZREVATEL следит за событиями на вокальном проекте (видео смотрите ниже).

Судді Голос. Діти 1+1

Напомним, что судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо). Узнать, кто прошел в следующий этап, вы сможете в конце материала.

Первой на сцену вышла 12-летняя Лиза Андрейко из Киева. У девочки сложная жизненная ситуация: после развода, отец перестал с ней общаться. Девочка очень хочет стать знаменитой, чтобы обратить на себя его внимание. Ей удалось пройти в проект.

Мальчик из Армении Вардан Маргарян исполнил хит Stevie Wonder - Faith. Звездные тренеры сказали, что были бы рады взять его, но уж слишком мало мест осталось. Ему посоветовали вернуться через год.

Следующей вышла Вероника Зубьюк с песней Кристины Соловей - Fortepiano. Судьи отметили ее талант и очень попросили вернуться через год. Но дальше она не прошла.

10-летняя Надежда Довбуш для слепых прослушиваний выбрала зажигательную танцевальную песню David Guetta. Ей удалось повернуть всех тренеров. Она выбрала Джамалу.

14-летней Алине Валуйской не удалось впечатлить судей свои выступлением.

Анастасия Паламарь из Энергодара (Запорожская область) очень мечтает стать известной певицей. Но на этот раз ей не удалось повернуть ни одно из кресел.

Следующая участница, 12-летняя Анна Владова собиралась растрогать судей до слез. Это ей не удалось, но зато одно кресло она повернула. Анна попала к Джамале. После этого у судей осталось только два места. И оба у Дзидзьо.

Другая участница Екатерина Левина спела песню Джамалы - "Крыла", но не сумела поразить судей.

Следующим на сцене появился 12-летний артист Саша Балабанов, который решил блеснуть с хитом Майкла Джексона - Earth song. Дзидзьо объяснил, что он бы с радостью его взял, но он должен услышать нечто особенное.

Следующий участник, Ярослав Рогальский, достучался до сердца звездного тренера. Ему ни разу не удавалось пройти предварительный отбор и выйти на сцену проекта, но несмотря на неудачи, он не сдался и пришел еще раз. Теперь Ярослав в проекте у Дзидзьо.

Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" – каждое воскресенье на канале "1+1".

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти" стартовал в Украине 26 мая. О том, как прошел первый выпуск, вы можете почитать по этой ссылке. Подробности второго выпуска от 2 июня читайте здесь. А о 3 выпуске можно узнать здесь.

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