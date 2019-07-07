"Голос. Діти-5": кто победит в суперфинале. Смотреть онлайн

В воскресенье, 7 июля состоится суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", по результатам которого будет назван победитель проекта.

Трансляция стартует в 21:00 на телеканале 1+1. Победитель будет определен с помощью зрительского голосования (звонки и sms). OBOZREVATEL будет следить за событиями.

Юные финалисты пятого сезона поразят не только сильными, взрослыми голосами, но и своими невероятными историями. Финалистами шоу стали шестеро певцов (по два из команды каждого тренера).

Судьи шоу "Голос. Діти" 1+1

За победу в шоу посоревнуются: Ярослав Карпук и Вероника Морская (команда Дзидзьо), Варя Кошевая и Никита Ачкасов (команда Джамалы), Александр Зазарашвили и Камила Столаба (команда группы "Время и Стекло").

Напомним, что судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо).

Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" – каждое воскресенье на канале "1+1".

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, финалисты проекта "Голос. Діти" ранее соревновались в этапе "нокауты". Блестящие выступления позволили им выйти в финал. Все подробности читайте по ссылке.

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