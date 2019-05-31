"Голос. Діти-5": что будет во втором выпуске шоу

В воскресенье, 2 июня, пройдет второй выпуск вокального проекта "Голос. Діти". Так, его будут транслировать на телеканале "1+1".

Отметим, что во втором эфире продолжится этап слепых прослушиваний, в котором судьи, не видя конкурсантов, будут отбирать самых талантливых и голосистых в свои команды. OBOZREVATEL будет следить за событиями.

Так, на главную вокальную сцену страны выйдет десятилетний Егор Уманец из Одессы. Он пришел на "Голос", чтобы доказать своему отцу-врачу, что способен достичь настоящего успеха в пении. Для слепых прослушиваний парень выбрал песню Джамалы "Шлях додому".

Также свои силы на проекте испытает семилетняя Вероника Морская. На счету маленькой вокалистки — только победы в различных конкурсах, и на сцене "Голоса" девочка мечтает покорить новую музыкальную вершину. Для слепых прослушиваний Вероника выбрала песню Илларии "Сила".

Напомним, что судьями нового сезона "Голос. Діти" стали известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и будут тренировать свою команду вместе), Джамала и Dzidzio (Дзидзьо).

Фото: instagram/golos.dity

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая, в Украине стартовал пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти". О том, как прошел первый выпуск, вы можете почитать тут.

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