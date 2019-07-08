"Голос.Діти 2019": сеть взорвало исполнение песни Скрябина на шоу

Пользователи сети восхитились исполнением песни Кузьмы Скрябина на шоу "Голос. Діти-5". Так, композицию спели группа "Время и Стекло" и их подопечные Карина Столаба и победитель проекта Александр Зазарашвили.

Видео разместили на официальном Youtube-канале шоу.

Скриншот из видео

Александр Зазарашвили, который разговаривает исключительно на грузинском и английском языках, впервые спел на украинском. Выступление поразило пользователей сети и многие назвали его лучшим за весь финал.

"Не ожидал что за весь эфир первые мурашки пойдут от позитива", "Это просто жесть, неповторимо! Восхитительно, превосходно. Это самое сильное выступление за все время", "Это было божественно. Стала уважать Надю и Лешу еще больше. Самые лучшие тренера этого сезона, самые лучшие участники в их команде. Мурашки по телу, молодцы", - пишут в сети.

Напомним, судьями нового сезона "Голос. Діти" были известные украинские исполнители: группа "Время и Стекло" (Надя Дорофеева и Позитив заняли одно судейское кресло и тренироваали свою команду вместе), Джамала и DZIDZIO (Дзидзьо).

Смотреть все выпуски шоу "Голос. Діти" можна по этой ссылке.

Шоу "Голос. Діти "является адаптацией нидерландского формата компании Talpa The Voice Kids. Концепция проекта: к детям относятся, как к взрослым артистам. Все участники поют вживую, под аккомпанемент оркестра. В шоу есть три звездных тренера, каждый из которых представляет определенный сценический жанр. Победителя выбирают путем зрительского телефонного и SMS-голосования во время финальных прямых эфиров. Популярное талант-шоу выходит в Украине с 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом сезоне шоу "Голос. Діти" победил грузинский певец Александр Зазарашвили. Подробнее о том, как 12-летний мальчик стал сенсацией и что о нем известно, читайте по этой ссылке.

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