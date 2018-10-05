Голливудская звезда рассмешила сеть нелепым фото в белье

Голливудская актриса, звезда фильма "Очень страшное кино" Анна Фэрис выложила в социальной сети нелепое фото в белье, из-за чего ее раскритиковали фанаты.

Через 15 минут после того, как подписчики разгромили фигуру артистки, она удалила снимок, который был опубликован в ее Instagram-аккаунте, пишет The Sun.

На снимке актриса держит в руках мусорное ведро, а в подписи она пошутила, что у нее прилично дрожали руки от такой тяжести. Фото было сделано в тот момент, когда Анна готовилась к съемкам в телепередаче The Talk.

Анна Фэрис (скриншот из Instagram) The Sun

Ее подписчики накинулись на знаменитость с критикой, посчитав ее чересчур худой и несуразной. Один из них написал: "Мне кажется, что эта фотография - это крик о помощи. Надеюсь, что вы ее получите". В итоге снимок исчез из социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне популярная артистка, экс-вокалистка культовой украинской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева поделилась соблазнительным фото, где засветила голую грудь, за что нарвалась на критику со стороны поклонников. Многие из ее фолловеров написали, что певица напоминает распущенную женщину в несуразной позе.