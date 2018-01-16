Голая звезда "Дом-2" ошарашила сеть откровенными фото для мужского глянца

Звезда телевизионного шоу "Дом-2", российская ведущая Алена Водонаева, блеснувшая в сети пышными формами без нижнего белья, вызвала восторг своих поклонников откровенной фотосессией для мужского глянца.

Снимки абсолютно голой знаменитости разместил на своих интернет-страницах журнал Maxim.

"Отчаявшись уговорить Алену Водонаеву прийти к нам на фотосессию, мы провели съемку без разрешения, сидя на дереве напротив ее окон. Результат получился настолько впечатляющим, что мы задумались: зачем мы все эти годы маялись со студиями, визажистами и стилистами? Теперь будем снимать только так!" - сыронизировали авторы фото.

На снимках телеведущая позирует в нижнем белье и вовсе без него. Съемка действительно выглядит так, будто за Водонаевой подсматривали.

"С ее природными данными можно было бы сделать потрясающую карьеру...", "Крутая", - отметили под снимками.

Всего за несколько часов фото Водонаевой в Instagram собрало более 2 тыс. лайков.

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