Голая Ратаковски прикрылась на фото лишь одной рукой

Американская супермодель Эмили Ратаковски восхитила своих поклонников в соцсети очередным откровенным фото, на котором запечатлена обнаженной.
На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором лишь прикрыла рукой обнаженную грудь.
"Нью-Йорк", - коротко прокомментировала она откровенное фото.
Менее чем за сутки снимок собрал более 1,2 млн лайков и свыше 7 тыс. комментариев. Подписчики Ратаковски расхвалили ее точеную фигуру и внешность в целом.
Подобные фото в личном блоге модели публикуются довольно часто. Ратаковски охотно хвастается изящной фигурой и закулисными фото ее горячих фотосессий.
Как сообщал "Обозреватель", супермодель Эмили Ратаковски недавно ошарашила поклонников новостью о своем замужестве. Девушка вышла замуж в конце февраля 2018 года.
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