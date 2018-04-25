Голая Ратаковски прикрылась на фото лишь одной рукой

Американская супермодель Эмили Ратаковски восхитила своих поклонников в соцсети очередным откровенным фото, на котором запечатлена обнаженной.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором лишь прикрыла рукой обнаженную грудь.

"Нью-Йорк", - коротко прокомментировала она откровенное фото.

NY Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Апр 2018 в 11:00 PDT

Менее чем за сутки снимок собрал более 1,2 млн лайков и свыше 7 тыс. комментариев. Подписчики Ратаковски расхвалили ее точеную фигуру и внешность в целом.

Подобные фото в личном блоге модели публикуются довольно часто. Ратаковски охотно хвастается изящной фигурой и закулисными фото ее горячих фотосессий.

Sneak peek 💦 Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Апр 2018 в 10:30 PDT

Posing for my husband like Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Мар 2018 в 12:02 PDT

Как сообщал "Обозреватель", супермодель Эмили Ратаковски недавно ошарашила поклонников новостью о своем замужестве. Девушка вышла замуж в конце февраля 2018 года.

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