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Голая Ратаковски прикрылась на фото лишь одной рукой

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Американская супермодель Эмили Ратаковски восхитила своих поклонников в соцсети очередным откровенным фото, на котором запечатлена обнаженной.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором лишь прикрыла рукой обнаженную грудь.

"Нью-Йорк", - коротко прокомментировала она откровенное фото.

NY

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

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Менее чем за сутки снимок собрал более 1,2 млн лайков и свыше 7 тыс. комментариев. Подписчики Ратаковски расхвалили ее точеную фигуру и внешность в целом.

Подобные фото в личном блоге модели публикуются довольно часто. Ратаковски охотно хвастается изящной фигурой и закулисными фото ее горячих фотосессий.

NEW @inamorataswim 📸 @livincool

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Sneak peek 💦

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Posing for my husband like

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Как сообщал "Обозреватель", супермодель Эмили Ратаковски недавно ошарашила поклонников новостью о своем замужестве. Девушка вышла замуж в конце февраля 2018 года.

Смотрите также на "Обозревателе", как Эмили Ратаковски в прозрачном латексе оголила грудь перед фанами.

Персона
Эмили Ратаковски
Объекты
соцсетиInstagram
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