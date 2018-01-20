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Голая Ким Кардашьян произвела фурор в сети

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Популярная американская актриса и светская львица Ким Кардашьян, которая на днях стала мамой в третий раз, удивила своих поклонников эротической фотографией.

Снимок, на котором звезда позирует абсолютно обнаженной, она опубликовала в собственном Inpstagram-аккакунте.

На фото Кардашьян запечатлена совершенно без одежды, а все интимные зоны артистки прикрывает одеяло. Грудь Кардашьян "прикрыла" размывающим фильтром.

Ким Кардашьян

Instagram @kimkardashian

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Откровенный снимок высоко оценили фанаты кинозвезды: изображение идеальной фигуры Кардашьян собрало более 1,3 миллиона лайков.

Как сообщал "Обозреватель", светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян шокировала поклонников снимком, который был сделан еще до ее пластических операций

Персона
Ким Кардашьян
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