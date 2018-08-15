Голая и с ребенком: Лобода оскандалилась новой фотосессией для мужского глянца

Скандальная украинская певица, которая фактически покинула страну и проживает в России, снялась в спорной фотосессии для мужского глянца GQ вместе со своей двухмесячной дочкой Тильдой.

Отметим, впервые обложку мужского глянцевого журнала GQ украсила знаменитость с маленьким ребенком. При этом Лобода предстала перед камерами в весьма соблазнительных образах, демонстрируя свою отличную фигуру. Снимки опубликованы на сайте издания.

Фотография Лободы с дочкой украсит сентябрьский номер журнала. Вместе с певицей на обложку попала и маленькая Тильда, правда, она лежит в коляске. Увидеть малышку можно внутри журнала, где будет опубликовано большое интервью Лободы.

Публикация от SUPER (@super.ru) 14 Авг 2018 в 9:31 PDT

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Поклонники певицы в социальных сетях начали активно комментировать снимок, резко осудив артистку за столь смелый шаг. Они назвали Светлану "эталоном вульгарности", "пошлятиной", а также добавили, что не так должна выглядеть мать, а в мужском журнале нет места снимкам с детьми.

Светлана Лобода с дочкой GQ

Как сообщал OBOZREVATEL, певица родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз".