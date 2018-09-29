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СпортLady

"Годы не пощадили": Каменских нарвалась на критику от поклонников

1.8тЧитать материал на украинском

Популярную украинскую исполнительницу Настю Каменских снова раскритиковали поклонники за новую фотографию в интернете.

Певица на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместный снимок с латиноамериканской телеведущей канала Hola TV Наташей Чей.

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Многие пользователи отметили, что Каменских выглядит постаревшей.

"Каменских такая старая уже", "Не самая удачная фотография, очень взрослая", "Старая уже п**да. помню был маленький чуть ли не др**ил на нее", "М-да, годы не пощадили", - пишут подписчики.

"Годы не пощадили": Каменских нарвалась на критику от поклонников
"Годы не пощадили": Каменских нарвалась на критику от поклонников
"Годы не пощадили": Каменских нарвалась на критику от поклонников

"Годы не пощадили": Каменских нарвалась на критику от поклонников

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских снялась в фотосессиях для обложек журналов "Pink" и "Отдохни". Несколько пользователей отметили, что артистка на обложке Pink не похожа на себя и выглядит как российский юморист Максим Галкин.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
СШАМайами
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