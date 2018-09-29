"Годы не пощадили": Каменских нарвалась на критику от поклонников

Популярную украинскую исполнительницу Настю Каменских снова раскритиковали поклонники за новую фотографию в интернете.

Певица на своей странице в социальной сети Instagram обнародовала совместный снимок с латиноамериканской телеведущей канала Hola TV Наташей Чей.

Многие пользователи отметили, что Каменских выглядит постаревшей.

"Каменских такая старая уже", "Не самая удачная фотография, очень взрослая", "Старая уже п**да. помню был маленький чуть ли не др**ил на нее", "М-да, годы не пощадили", - пишут подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Настя Каменских снялась в фотосессиях для обложек журналов "Pink" и "Отдохни". Несколько пользователей отметили, что артистка на обложке Pink не похожа на себя и выглядит как российский юморист Максим Галкин.