Годится в отцы: Виторган ошарашил новым романом после развода с Собчак

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссери актер Максим Виторган закрутил новый роман после развода с журналисткой.
Так, избранницей Виторгана стала молодая актриса Нино Нинидзе, которая младше Максима почти на 20 лет. Их совместные снимки распространил Telegram-канал "Только никому".
"Недолго Максим Виторган ходил в завидных женихах... На спектакле "Нод" в Москве Виторган был замечен с новой молодой пассией. Голубки очень мило держались за ручки", – написали на канале.
Виторган, Собчак, Нинидзе
Также сообщается, что 46-летний Виторган и 27-летняя Нинидзе встречаются около трех месяцев, но тщательно скрывали своим отношения. Вероятно, инициатором таинственности был сам Виторган, так как не хотел продолжения шумихи как было в период их разрыва с Ксенией.
Виторган и Нинидзе
Telegram-канал "Только никому"
Отметим, Нинидзе ранее была замужем за актером и режиссером Кириллом Плетневым, у пары есть совместный 4-летний сын. Совсем недавно Нино объявила о разводе с Плетневым.
Нино Нинидзе с экс-мужем Кириллом Плетневым
Cosmopolitan
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В конце 2018-го появилась информация, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, в связи с чем началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого Собчак и Виторган рассказали, что официально расстались в марте 2019 года.
А уже в апреле счастливого Виторгана заметили в объятиях российской актрисы Дарьи Екамасовой.
Позже ему приписали отношения с артисткой Агнией Кузнецовой.
Недавно Собчак и Виторган пересеклись на светском мероприятии на Кипре, вызвав подозрения, будто они снова вместе.
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