Годится в отцы: Виторган ошарашил новым романом после развода с Собчак

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссери актер Максим Виторган закрутил новый роман после развода с журналисткой.

Так, избранницей Виторгана стала молодая актриса Нино Нинидзе, которая младше Максима почти на 20 лет. Их совместные снимки распространил Telegram-канал "Только никому".

"Недолго Максим Виторган ходил в завидных женихах... На спектакле "Нод" в Москве Виторган был замечен с новой молодой пассией. Голубки очень мило держались за ручки", – написали на канале.

Виторган, Собчак, Нинидзе

Также сообщается, что 46-летний Виторган и 27-летняя Нинидзе встречаются около трех месяцев, но тщательно скрывали своим отношения. Вероятно, инициатором таинственности был сам Виторган, так как не хотел продолжения шумихи как было в период их разрыва с Ксенией.

Виторган и Нинидзе Telegram-канал "Только никому"

Отметим, Нинидзе ранее была замужем за актером и режиссером Кириллом Плетневым, у пары есть совместный 4-летний сын. Совсем недавно Нино объявила о разводе с Плетневым.

Нино Нинидзе с экс-мужем Кириллом Плетневым Cosmopolitan

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