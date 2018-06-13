УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Глюкоза засветила грудь в откровенном купальнике

737Читать новость на украинском

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото. Артистка продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже.

На снимке Глюкоза позирует в модном слитном купальнике с глубоким вырезом и кепке. "Сила в чувствах, не в нас самих", - подписала кадр звезда.

Новости
"Ленинград" и "Глюкоза" в новом клипе спели о недовольных русских

Певица также похвасталась татуировкой на бедре.

Глюкоза

Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Глюкоза поделилась откровенным фото в латексном купальнике. Некоторые подписчики обвини артистку в злоупотреблении фотошопом.

Персона
Глюкоза
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги

Hit-парад