Глюкоза засветила грудь в откровенном купальнике

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото. Артистка продемонстрировала подтянутую фигуру на пляже.

На снимке Глюкоза позирует в модном слитном купальнике с глубоким вырезом и кепке. "Сила в чувствах, не в нас самих", - подписала кадр звезда.

Певица также похвасталась татуировкой на бедре.

Глюкоза Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Глюкоза поделилась откровенным фото в латексном купальнике. Некоторые подписчики обвини артистку в злоупотреблении фотошопом.