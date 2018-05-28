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СпортLady

Глюкоза поделилась откровенным фото в латексном купальнике

1.4тЧитать новость на украинском

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото. Артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

На опубликованном фото Глюкоза позирует в латексном купальнике и босоножках.

Некоторые подписчики обвини артистку в злоупотреблении фотошопом.

Глюкоза

Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

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"Кожа выглядит великолепно. Но плечи, как у пловца", "Нарушена пропорциональность из-за волос", "В великолепной форме, молодец", "Кукла Барби", "Наташа, вы весь латекс в Москве скупили?", - комментируют пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что супермодель Синди Кроуфорд показала смелое декольте на съемке в Малибу. Кроуфорд примерила черное платье, усыпанное перьями, и вечерний наряд с глубоким декольте.

Персоны
ГлюкозаНаташа Ионова (Глюк’оZа)
Место
Россия
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