Глюкоза поделилась откровенным фото в латексном купальнике

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото. Артистка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

На опубликованном фото Глюкоза позирует в латексном купальнике и босоножках.

Некоторые подписчики обвини артистку в злоупотреблении фотошопом.

Глюкоза Фото: instagram.com/chistyakova_ionova

"Кожа выглядит великолепно. Но плечи, как у пловца", "Нарушена пропорциональность из-за волос", "В великолепной форме, молодец", "Кукла Барби", "Наташа, вы весь латекс в Москве скупили?", - комментируют пользователи.

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