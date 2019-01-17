''Глюкоза или Акиньшина?'' Женатый Шнуров показал, с кем отдыхает на курорте

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поделился снимком из отпуска, на котором изображен вместе с молодой женщиной.

Так, Шнуров сфотографировался на балконе гостиничного номера, а в оконном стекле отражается стройная блондинка. Кто именно на фото - не видно, так как лицо спутницы Шнура закрывают ее же волосы. Фото размещено в Instagram.

"Зима, крестьяне торжествуют", – иронично подписал снимок Шнуров.

Поклонники певца отметили, что у Сергея очень красивая спутница, однако многие так и не поняли, кто именноизображен на кадре. Так, большинство уверены, что Шнуров отдыхает со своей молодой супругой, 27-летней Ольгой Абрамовой, с которой поженился в октябре 2018 года.

Также прозвучали версии, что Сергей отправился на отдых вместе со своими подругами: певицей Глюкозой (Натальей Чистяковой-Ионовой) или актрисой Оксаной Акиньшиной, с которой певец также долгое время жил в гражданском браке.

Серегй Шнуров и Оксана Акиньшина Газета.Ру

Сергей Шнуров и Глюкоза Ruinformer

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о том, что Сергей Шнуров вновь женился после развода со своей супругой Матильдой, начали распространяться в октябре 2018-го. Тогда артист написал стих, в котором отметил, что "уже не холостой". Позже стало известно, что его избранницей является 27-летняя светская львица Ольга Абрамова, которая моложе Сергея на 18 лет.

После о свадьбе высказалась и экс-супруга лидера "Ленинграда" Матильда, с которой тот прожил 11 лет в законном браке.

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