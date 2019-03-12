"Глупо и пошло!" Собчак сцепилась в сети с бывшей своего любовника

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак сцепилась в сети с актрисой Дарьей Мороз – бывшей женой режиссера Константина Богомолова, с которым Ксении приписывают роман.

Поводом послужила запись Собчак по поводу умения прощать, которую она опубликовала в Instagram. Мороз не понравились философские мысли скандальной телезвезды – Дарья назвала их "глупыми и пошлыми".

"Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя "терпилой", если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения – а в тебя продолжают смачно плевать. Главное испытание: молча обтереться, и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться", – написала Собчак.

Instagram-страница Ксении Собчак

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Вскоре после этого в Instagram-аккаунте Дарьи Мороз появилась публикация, которая, как посчитали многие, стала ответом на запись Собчак. В записи она раскритиковала "философские" посты в социальной сети.

"Как же я не люблю многоумные философские посты... На мой вкус, это глупо и пошло... " – указала актриса.

Instagram-страница Дарьи Мороз

В свою очередь, Собчак приняла намек на свой счет и ответила еще одной записью, где отметила, что глупость и пошлось везде видят только "карликовые умы".

"У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему", – посоветовала Собчак.

Instagram-страница Ксении Собчак

Эти слова Дарья Мороз не прокомментировала. Напомним, актриса прожила с Константином Богомоловым восемь лет: с 2010 по август 2018 года. Вскоре после того, как Богомолов официально развелся, он стал больше времени на публике проводить в компании Ксении.

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