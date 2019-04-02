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"Глупее не придумаешь": избитая Орбакайте напугала поклонников устрашающим снимком

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Российская певица, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала фанатам странный снимок, на котором изображена со следами жестоких побоев на лице.

Артистка разместила на своей странице в Instagram неожиданное селфи: на лице знаменитости видны потеки крови и синяки.

Поклонники были напуганы подобным зрелищем. Когда оказалось, что это просто первоапрельская шутка, а на лице у Кристины – грим, многие остро раскритиковали звезду за "глупые и неуместные шутки".

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"Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваюсь с комедией в жизни, на сцене и в кино", – объяснила Кристина.

"Шутка – глупее не придумаешь. Юмора здесь нет. Взрослая женщина, совсем неумно", – жестко отреагировали фанаты.

"Глупее не придумаешь": избитая Орбакайте напугала поклонников устрашающим снимком

"Глупее не придумаешь": избитая Орбакайте напугала поклонников устрашающим снимком

"Глупее не придумаешь": избитая Орбакайте напугала поклонников устрашающим снимком

"Глупее не придумаешь": избитая Орбакайте напугала поклонников устрашающим снимком

"Глупее не придумаешь": избитая Орбакайте напугала поклонников устрашающим снимком

"Глупее не придумаешь": избитая Орбакайте напугала поклонников устрашающим снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте поразила поклонников странным фото. Артистка обескуражила своим внешним видом, из-за которого ее сравнили с мужчиной.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Кристина Орбакайте
Тег
Новости России
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