"Глупее не придумаешь": избитая Орбакайте напугала поклонников устрашающим снимком

Российская певица, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала фанатам странный снимок, на котором изображена со следами жестоких побоев на лице.

Артистка разместила на своей странице в Instagram неожиданное селфи: на лице знаменитости видны потеки крови и синяки.

Поклонники были напуганы подобным зрелищем. Когда оказалось, что это просто первоапрельская шутка, а на лице у Кристины – грим, многие остро раскритиковали звезду за "глупые и неуместные шутки".

"Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваюсь с комедией в жизни, на сцене и в кино", – объяснила Кристина.

"Шутка – глупее не придумаешь. Юмора здесь нет. Взрослая женщина, совсем неумно", – жестко отреагировали фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте поразила поклонников странным фото. Артистка обескуражила своим внешним видом, из-за которого ее сравнили с мужчиной.

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