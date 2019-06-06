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"Глазища шальные!" Пугачева ошарашила сеть внешним видом на вечеринке

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Сеть взбудоражило новое фото российской примадонны Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, на котором певица выглядит моложе мужа.

Так, звездная пара посетила вечеринку в фешенебельном ресторане, где произвела фурор на публике. Снимки и видео Аллы опубликованы на ее фан-страницах в Instagram.

Стоит отметить, на фотографиях Пугачева выглядит довольно молодо и стильно, на чем и акцентировали внимание ее фанаты.

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Многие из них также пожелали артистке крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Ох уж эти глазища шальные! Вы стали моложе и красивее!" – похвалили Примадонну пользователи.

"Глазища шальные!" Пугачева ошарашила сеть внешним видом на вечеринке
"Глазища шальные!" Пугачева ошарашила сеть внешним видом на вечеринке
"Глазища шальные!" Пугачева ошарашила сеть внешним видом на вечеринке
"Глазища шальные!" Пугачева ошарашила сеть внешним видом на вечеринке

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили фото замка Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, который находится на Кипре.

Галкин и Пугачева обзавелись недвижимостью на острове Кипр в начале 2018 года. Спустя несколько месяцев после официальной покупки дома, звездная пара получила кипрское гражданство.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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