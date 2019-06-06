"Глазища шальные!" Пугачева ошарашила сеть внешним видом на вечеринке

Сеть взбудоражило новое фото российской примадонны Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, на котором певица выглядит моложе мужа.
Так, звездная пара посетила вечеринку в фешенебельном ресторане, где произвела фурор на публике. Снимки и видео Аллы опубликованы на ее фан-страницах в Instagram.
Стоит отметить, на фотографиях Пугачева выглядит довольно молодо и стильно, на чем и акцентировали внимание ее фанаты.
Многие из них также пожелали артистке крепкого здоровья и долгих лет жизни.
"Ох уж эти глазища шальные! Вы стали моложе и красивее!" – похвалили Примадонну пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили фото замка Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, который находится на Кипре.
Галкин и Пугачева обзавелись недвижимостью на острове Кипр в начале 2018 года. Спустя несколько месяцев после официальной покупки дома, звездная пара получила кипрское гражданство.
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