"Глазища шальные!" Пугачева ошарашила сеть внешним видом на вечеринке

Сеть взбудоражило новое фото российской примадонны Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, на котором певица выглядит моложе мужа.

Так, звездная пара посетила вечеринку в фешенебельном ресторане, где произвела фурор на публике. Снимки и видео Аллы опубликованы на ее фан-страницах в Instagram.

Стоит отметить, на фотографиях Пугачева выглядит довольно молодо и стильно, на чем и акцентировали внимание ее фанаты.

Многие из них также пожелали артистке крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Ох уж эти глазища шальные! Вы стали моложе и красивее!" – похвалили Примадонну пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили фото замка Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, который находится на Кипре.

Галкин и Пугачева обзавелись недвижимостью на острове Кипр в начале 2018 года. Спустя несколько месяцев после официальной покупки дома, звездная пара получила кипрское гражданство.

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