''Главное, что жив'': известный российский композитор угодил в жесткое ДТП

Известный российский музыкант и композитор 60-летний Виктор Зинчук попал в жуткое ДТП в Подмосковье.

Артист был госпитализирован, передает СтарХит. Гитарист записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и призвал водителей быть бдительнее.

"Около 18:00 на 8-м километре Красноармейского шоссе в Пушкинском районе автомобиль "ВАЗ" выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с Audi A3. В результате ДТП был госпитализирован пассажир иномарки", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Виктор Зинчук event27.ru

"Так выглядит человек после аварии. Спасибо врачам больницы города Пушкино. Мне придется перенести некоторые концерты. Главное, что остался жив. И, знаете, что: сейчас снег, старайтесь ездить аккуратно, не подрезайте друг друга", — сказал он.

Виктор Зинчук — Заслуженный артист России. Широкую известность он получил в 80-х. Примечательно также, что артист является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как самый техничный гитарист в мире.

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