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''Главное, что жив'': известный российский композитор угодил в жесткое ДТП

1.4тЧитать материал на украинском

Известный российский музыкант и композитор 60-летний Виктор Зинчук попал в жуткое ДТП в Подмосковье.

Артист был госпитализирован, передает СтарХит. Гитарист записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и призвал водителей быть бдительнее.

"Около 18:00 на 8-м километре Красноармейского шоссе в Пушкинском районе автомобиль "ВАЗ" выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с Audi A3. В результате ДТП был госпитализирован пассажир иномарки", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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Виктор Зинчук

Виктор Зинчук

event27.ru

"Так выглядит человек после аварии. Спасибо врачам больницы города Пушкино. Мне придется перенести некоторые концерты. Главное, что остался жив. И, знаете, что: сейчас снег, старайтесь ездить аккуратно, не подрезайте друг друга", — сказал он.

Виктор Зинчук — Заслуженный артист России. Широкую известность он получил в 80-х. Примечательно также, что артист является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как самый техничный гитарист в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский актер Алексей Панин попал в аварию в ночь на 10 декабря.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Россия
Тег
Новости России
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