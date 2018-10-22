''Главное - безопасность'': всплыло знаковое фото с актерами ''Дизель Шоу''

Звезда известного юмористического проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в смертельном ДТП под Киевом, еще в середине лета опубликовал знаковую фотографию.

На снимке, обнародованном 14 июля в Instagram, запечатлены трое актеров "Дизель Шоу" - Егор Крутоголов, погибшая в аварии Марина Поплавская и Виктория Булитко.

Интересно, что Булитко и Крутоголов были на снимке в белых строительных касках и желтых защитных очках, в отличие от Поплавской.

Фотографию актер подписал фразой "Главное - безопасность".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 22 октября в житомирском Театре имени Кочерги состоялась церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской.