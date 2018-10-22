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''Главное - безопасность'': всплыло знаковое фото с актерами ''Дизель Шоу''

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Звезда известного юмористического проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в смертельном ДТП под Киевом, еще в середине лета опубликовал знаковую фотографию.

На снимке, обнародованном 14 июля в Instagram, запечатлены трое актеров "Дизель Шоу" - Егор Крутоголов, погибшая в аварии Марина Поплавская и Виктория Булитко.

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Интересно, что Булитко и Крутоголов были на снимке в белых строительных касках и желтых защитных очках, в отличие от Поплавской.

Фотографию актер подписал фразой "Главное - безопасность".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 22 октября в житомирском Театре имени Кочерги состоялась церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской.

Персона
Марина Поплавская
Место
УкраинаКиев
Объекты
ДТПДизель Шоу
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