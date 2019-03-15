"Гитлера и Путина забыли": Чичерина опозорилась в сети одой террористам "Л/ДНР"

Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", произвела "фурор" в сети новым клипом об "ополченцах".

Так, артистка презентовала клип на песню "Добровольческая", снятый на фоне танков и с участием террористов. Ролик опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Судя по кадрам, клип снимался на позициях боевиков так называемой ДНР. На них можно увидеть десятки лиц оккупантов и даже фото ликвидированного на Донбассе главаря донецких боевиков Александра Захарченко.

Чичерина в клипе "Добровольческая" YouTube (скриншот из видео)

Более того, в клипе фигурируют и другие личности, довольно известные: Че Гевара, Владимир Высоцкий, Юрий Гагарин и даже погибший в 2002 году российский актер Сергей Бодров, сыгравший в культовых фильмах "Брат" и "Брат-2".

Захарченко в клипе Чичериной YouTube (скриншот из видео)

Серегй Бодров в клипе Чичериной YouTube (скриншот из видео)

Пользователи сети бурно отреагировали на эпичную работу Чичериной, посмеявшись над ее "творчеством". Некоторые отметили, что там, помимо главарей "Л/ДНР" не хватает еще "святого Путина и Гитлера".

Кадр из клипа YouTube (скриншот из видео)

"Чичерина давно умом ослабла! Крыша съехала? Столько надрыва и воя, как перед смертью", – написали в комментариях.

Внимание! Видео содержит пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые песню "Добровольческая" Чичерина представила в оккупированном городе Докучаевск на Донбассе во время выступления перед боевиками "Л/ДНР". В строчках песни она спела о "дичайшей дивизии Донбасса" и призвала террористов "дать джазу".

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