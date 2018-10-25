Гипс и операции: травмированная актриса ''Дизель Шоу'' рассказала о последствиях ДТП

Юмористка Яна Глущенко, участница студии "Дизель Шоу", которая после автобусного ДТП на маршруте Львов - Киев угодила в клинику, рассказала о последствиях аварии.

Получив массу вопросов о состоянии от своих фолловеров в Instagram, в личных сториз девушка опубликовала перечень травм и рассказала о предстоящем лечении.

Фото: youtube.com

"Вот ответ, что со мной. Полный передний вывих костей правой голени, с разорванными связками коленного сустава. Внутрисуставной перелом медиального отростка правой большеберцовой кости. Гемартроз. Разрыв связок ступни", - перечислила она.

По словам Глущенко, в ближайшем будущем ей предстоят гипс и операции.

"Два месяца в гипсе, затем операции по сшиванию связок", - добавила она.

Фото: instagram.com/yamo4ka

При этом, как уточнила юмористка, она находится на домашнем лечении.

Напомним, в субботу, 20 октября, участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков выехал в ночной рейс на Киев лишь с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он уснул за рулем. В целом же, причина аварии выясняется.

В результате ДТП пострадали несколько участников юмористической команды, в том числе и Яна Глущенко, а также погибла актриса Марина Поплавская. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети появилось эксклюзивное видео с погибшей звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской.