Гипс и операции: травмированная актриса ''Дизель Шоу'' рассказала о последствиях ДТП

Юмористка Яна Глущенко, участница студии "Дизель Шоу", которая после автобусного ДТП на маршруте Львов - Киев угодила в клинику, рассказала о последствиях аварии.
Получив массу вопросов о состоянии от своих фолловеров в Instagram, в личных сториз девушка опубликовала перечень травм и рассказала о предстоящем лечении.
Фото: youtube.com
"Вот ответ, что со мной. Полный передний вывих костей правой голени, с разорванными связками коленного сустава. Внутрисуставной перелом медиального отростка правой большеберцовой кости. Гемартроз. Разрыв связок ступни", - перечислила она.
По словам Глущенко, в ближайшем будущем ей предстоят гипс и операции.
"Два месяца в гипсе, затем операции по сшиванию связок", - добавила она.
Фото: instagram.com/yamo4ka
При этом, как уточнила юмористка, она находится на домашнем лечении.
Напомним, в субботу, 20 октября, участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков выехал в ночной рейс на Киев лишь с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он уснул за рулем. В целом же, причина аварии выясняется.
В результате ДТП пострадали несколько участников юмористической команды, в том числе и Яна Глущенко, а также погибла актриса Марина Поплавская. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети появилось эксклюзивное видео с погибшей звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской.