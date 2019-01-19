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''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

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Опальная украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова показала фанатам пикантный снимок, из-за которого нарвалась на критику.

Так, артистка предстала в откровенном купальнике, расцветка которого напоминает флаг США. Именно этот нюанс разгневал многих российских почитателей творчества звезды. Спорный снимок Анна разместила на своей странице в Instagram.

Некоторые ее фолловеры отметили, что "американский" купальник Седоковой выглядит неуместно. Многих также возмутило, почему она не выбрала более "патриотичный" наряд.

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"Почему американский флаг, а не российский? Где ваш патриотизм?" – возмутились подписчики.

''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

Другие же поклонники были восхищены фигурой Седоковой, о чем написали ей в комментариях под снимком.

"Какая же вы сексуальная! Как можно быть такой идеальной?" – удивились фаны

''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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Персона
Анна Седокова
Теги
новостишоу-бизнес
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