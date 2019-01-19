''Где ваш патриотизм?'' Полуголую Седокову разнесли за американский флаг

Опальная украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова показала фанатам пикантный снимок, из-за которого нарвалась на критику.

Так, артистка предстала в откровенном купальнике, расцветка которого напоминает флаг США. Именно этот нюанс разгневал многих российских почитателей творчества звезды. Спорный снимок Анна разместила на своей странице в Instagram.

Некоторые ее фолловеры отметили, что "американский" купальник Седоковой выглядит неуместно. Многих также возмутило, почему она не выбрала более "патриотичный" наряд.

"Почему американский флаг, а не российский? Где ваш патриотизм?" – возмутились подписчики.

Другие же поклонники были восхищены фигурой Седоковой, о чем написали ей в комментариях под снимком.

"Какая же вы сексуальная! Как можно быть такой идеальной?" – удивились фаны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram