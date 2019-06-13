"Где совесть и чувство такта?" Бузову разгромили в сети за пошлое фото

Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова нарвалась на критику из-за нового фото в купальнике.

Она показала на своей странице в Instagram снимок, сделанный в ее любимой позе – сзади, чем вызвала гнев фолловеров.

"Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий поцелуй на балконе. А так, я сегодня чилю в номере, набираюсь сил и готовлюсь к вечернему концерту. Жду всех своих", – подписала она.

В комментариях пользователи написали, что на ее снимках слишком много "фотошопа", вечно голые ягодицы фолловерам уже надоели. Более того, Бузову призвали к совести. Также ее подловили на лжи, потому что на одном из концертов артистка говорила, что у нее есть парень.

"Ты бы трусы еще до затылка натянула", "Какие-то трусы с эффектом отвисшей ж*пы. Неудачный купальник", "Скоро 40 лет, а все такая же тупица", "Увольте того, кто редактирует ваши фотографии. С "фотошопом" перебор", "Бузова, ты завралась или как", " Давно пора мужика завести, пока еще не потеряла товарный вид", "Слишком много "фотошопа", "Опять ж*па в кадре! Да где же чувство такта и совесть! Говорила, что ты в отношениях", "Зачем демонстрировать свои зафотошоплиные "прелести", – возмутились в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бузову тоже раскритиковали за ложь. Она похвасталась успехом своей новой песни в Украине, на что получила гневный ответ от граждан страны. Более того, ее обвинили в наглом плагиате.

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