Гастролировавшему в Крыму рэперу разрешили выступать в Украине

Российскому рэперу Моту (Матвей Мельников), который в сентябре 2016 года гастролировал в оккупированном Крыму, разрешили выступать в Украине.

Так, артисту не запретили въезд на территорию страны. Об этом свидетельствует ответ Службы безопасности Украины на информационный запрос "Апострофа".

"По информации, предоставленной пресс-центру СБ Украины компетентными подразделениями на Ваш запрос от 7 марта с.г., сообщаем. По состоянию на дату запроса решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось", - сказано в ответе.

Апостроф

Напомним, в апреле у Мота запланированы концерты в Киеве и Харькове. В 2017 году он собирался выступать в Одессе, но после угроз активистов концерт отменили.

Рэпер Мот, настоящее имя Матвей Мельников, родился в городе Крымск в Краснодарском крае России. Первые песни Мот начал писать в 2006 году: они представляли собой стебные фристайлы, посвященные русскому рэпу. Позже музыкант стал писать более серьёзные тексты.

Отметим, что с мая 2017 года Мельников находится в "чистилище" Миротворца.

К слову, Мот женат на украинской модели Марии Мельниковой, которая в январе 2018 года родила от него первенца.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале 2016 года рэперу Максу Коржу после гастролей в оккупированном Крыму пришлось отменить свой концерт в Киеве, имя певца попало в так называемый черный список. Однако уже в июле 2017 года певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину. Уже в декабре 2017 года он дал сольный концерт в киевском Дворце спорта.