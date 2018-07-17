"Гастарбайтер": звездный диджей влип в Москве в скандал с документами "ЛНР"

Известный диджей Боб Синклер попал в скандальную ситуацию в Москве с документами так называемой "ЛНР".

Так, музыкант выступал в одном из московских клубов, когда туда нагрянула полиция с проверкой. Промоутеры пытались отделаться от правоохранительных органов, предъявив им документы "диджея ЛНР", сообщил Telegram-канал Mash.

По случаю проведения чемпионата мира по футболу в России в Москве организовали танцевальную площадку, на которой выступали всемирно известные диджеи и музыканты.

Боб Синклер vokrugzvezd.com

Полицейские узнали что почти все исполнители выступают без рабочей визы, чтобы не платить налоги. Во время выступления Боба Синклера в зал вошли представители правоохранительных органов и потребовали его документы. Промоутеры успели спрятать музыканта и показали полицейским документы "диджея из ЛНР". Синклера так и не нашли, а в отношении руководства начали проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США известного диджея, который приписывает себе связь с рядом знаменитостей, посадили в тюрьму спустя 26 лет после преступления.