"Гарику будет больно..." Жена Харламова ошарашила сеть БДСМ-фото в ошейнике

Российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус нарвалась на резкую критику поклонников из-за вульгарного фото.

Так, 31-летняя Асмус предстала перед камерой в кожаном БДСМ-бюстгальтере с ошейником, чем взбудоражила своих фанов. Горячее фото Кристина опубликовала в Instagram.

"Госпожа Асмус", – провокационно описала фотографию актриса.

Ее фолловеры бурно отреагировали на публикацию Асмус. Многие из них удивились ее БДСМ-образу, так как для Кристины он не является характерным. Другие же пошутили над ее мужем, Гариком Харламовым, отметив, что ему теперь также нужно сфотографировать себя в ошейнике.

"Гарику будет больно... Так и вижу его в костюме для ролевых игр", – написали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмус во время отдыха взбудоражила своих поклонников откровенным постельным фото. В сети не все оценили такую выходку, указав, что это не соответствуют ее имиджу мамы и жены.

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