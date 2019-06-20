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"Гарику будет больно..." Жена Харламова ошарашила сеть БДСМ-фото в ошейнике

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Российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус нарвалась на резкую критику поклонников из-за вульгарного фото.

Так, 31-летняя Асмус предстала перед камерой в кожаном БДСМ-бюстгальтере с ошейником, чем взбудоражила своих фанов. Горячее фото Кристина опубликовала в Instagram.

"Госпожа Асмус", – провокационно описала фотографию актриса.

Госпожа Асмус 🤪

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Ее фолловеры бурно отреагировали на публикацию Асмус. Многие из них удивились ее БДСМ-образу, так как для Кристины он не является характерным. Другие же пошутили над ее мужем, Гариком Харламовым, отметив, что ему теперь также нужно сфотографировать себя в ошейнике.

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"Гарику будет больно... Так и вижу его в костюме для ролевых игр", – написали комментаторы.

"Гарику будет больно..." Жена Харламова ошарашила сеть БДСМ-фото в ошейнике
"Гарику будет больно..." Жена Харламова ошарашила сеть БДСМ-фото в ошейнике
"Гарику будет больно..." Жена Харламова ошарашила сеть БДСМ-фото в ошейнике
"Гарику будет больно..." Жена Харламова ошарашила сеть БДСМ-фото в ошейнике
"Гарику будет больно..." Жена Харламова ошарашила сеть БДСМ-фото в ошейнике
"Гарику будет больно..." Жена Харламова ошарашила сеть БДСМ-фото в ошейнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмус во время отдыха взбудоражила своих поклонников откровенным постельным фото. В сети не все оценили такую выходку, указав, что это не соответствуют ее имиджу мамы и жены.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Кристина АсмусГарик ХарламовГарик Бульдог ХарламовИгорь Харламов
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Новости Россиишоу-бизнес
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