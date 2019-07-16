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Галкин создал пародию на встречу Зеленского и Путина: опубликовано видео

1.1т Читать материал на украинском

Известный пародист Максим Галкин показал пародию на встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Об этом юморист рассказал у себя в Instagram. "Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моём сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое", - написал Галкин.

Стархит

Стархит

Максим Галкин

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Правда саму пародию юморист пока выкладывать не стал, ограничившись другими фрагментами встречи.

Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моём сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое. В конце замастырил импровизационный монолог с юмором абсурда! Местами зрители так смеялись, что я сам чуть не раскололся 😂 Гарри с Лизой были в восторге. Спасибо рижане, жители Юрмалы, отдыхающие соотечественники, ваш смех будет в моём сердце! #любимыезрители #сольник #максимгалкин

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Как сообщал OBOZREVATEL, Максима Галкина заподозрили в желании начать политическую карьеру по примеру Зеленского.

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Персона
Максим Галкин
Место
Латвия Юрмала
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ПАПА ПЕДЕРАСТ, А МАМА КАК БАБУШКА... СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ ТЗ БОГАТОЙ СЕМЬИ... ЗАВИДУЙЮ БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ... БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!!!
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bruno jordano
bruno jordano
над Порошенко не ржали,его боялись и ненавидели.
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Ватник!
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