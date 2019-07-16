Галкин создал пародию на встречу Зеленского и Путина: опубликовано видео

Известный пародист Максим Галкин показал пародию на встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
Об этом юморист рассказал у себя в Instagram. "Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моём сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое", - написал Галкин.
Стархит
Максим Галкин
Правда саму пародию юморист пока выкладывать не стал, ограничившись другими фрагментами встречи.
Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моём сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое. В конце замастырил импровизационный монолог с юмором абсурда! Местами зрители так смеялись, что я сам чуть не раскололся 😂 Гарри с Лизой были в восторге. Спасибо рижане, жители Юрмалы, отдыхающие соотечественники, ваш смех будет в моём сердце! #любимыезрители #сольник #максимгалкин
Как сообщал OBOZREVATEL, Максима Галкина заподозрили в желании начать политическую карьеру по примеру Зеленского.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!