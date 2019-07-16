Галкин создал пародию на встречу Зеленского и Путина: опубликовано видео

Известный пародист Максим Галкин показал пародию на встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Об этом юморист рассказал у себя в Instagram. "Вчера была прекрасная встреча со зрителями в Юрмале на моём сольном концерте. Попробовал много новых номеров. Пошутил на местные темы. Сделал пародию на встречу Путина и Зеленского и многое другое", - написал Галкин.

Стархит Максим Галкин

Правда саму пародию юморист пока выкладывать не стал, ограничившись другими фрагментами встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максима Галкина заподозрили в желании начать политическую карьеру по примеру Зеленского.

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