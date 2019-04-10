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"Фурия!" На росТВ рассказали о скверном характере Пугачевой

1.5тЧитать материал на украинском

На росТВ сняли выпуск передачи "Секрет на миллион" в честь юбилея Аллы Пугачевой (артистке исполнится 70 лет 15 апреля), где рассказали о скверных сторонах легенды советской сцены.

Так, в том числе речь шла и о характере примадонны. Жена близкого друга певицы, музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова отметила, что "лучше никому не видеть рассерженную Пугачеву", а ведущая шоу Лера Кудрявцева, в свою очередь, назвала Аллу "фурией". Короткий ролик из передачи опубликовали на официальной странице "Секрета на миллион" в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Папарацци

Проскурякову, которая довольно тесно общается с примадонной, спросили, видела ли она ее рассерженной и злой.

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"Лучше этого не видеть", – со смехом ответила Юлия.

"Фурия?" – уточнила Кудрявцева, на что жена Николаева добавила: "Мне кажется, просто достаточно ее одного взгляда".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Юлия ПроскуряковаЛера КудрявцеваАлла Пугачева
Тег
Новости России
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