"Фурия!" На росТВ рассказали о скверном характере Пугачевой

На росТВ сняли выпуск передачи "Секрет на миллион" в честь юбилея Аллы Пугачевой (артистке исполнится 70 лет 15 апреля), где рассказали о скверных сторонах легенды советской сцены.
Так, в том числе речь шла и о характере примадонны. Жена близкого друга певицы, музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова отметила, что "лучше никому не видеть рассерженную Пугачеву", а ведущая шоу Лера Кудрявцева, в свою очередь, назвала Аллу "фурией". Короткий ролик из передачи опубликовали на официальной странице "Секрета на миллион" в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Алла Пугачева
Папарацци
Проскурякову, которая довольно тесно общается с примадонной, спросили, видела ли она ее рассерженной и злой.
"Лучше этого не видеть", – со смехом ответила Юлия.
"Фурия?" – уточнила Кудрявцева, на что жена Николаева добавила: "Мне кажется, просто достаточно ее одного взгляда".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алла Пугачева отпразднует 70-летие 15 апреля 2019 года, а уже 17 апреля артистка даст свой первый за 10 лет сольный концерт в Кремлевском дворце Москвы.
Из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.
Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что, получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.
Ровно за неделю до юбилея, 8 апреля, российские артисты отпраздновали день рождения примадонны Пугачевой громким концертом в Москве. Сама же "виновница" торжества проигнорировала мероприятие.
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