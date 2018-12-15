''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Появление российского певца Филиппа Киркорова в украинском вокальном талант-шоу "Х-фактор-9" вызвало волну недовольства в сети.

Так, в субботу, 15 декабря, на телеканале СТБ транслировался четвертый прямой эфир проекта, темой которого стали "Мировые хиты" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Подопечные украинской артистки Насти Каменских — группа Duke Time — исполнили на сцене собственный вариант нашумевшей песни Киркорова "Цвет настроения синий".

Группа Duke Time Скрин видео СТБ

Выступление Duke Time Скрин видео СТБ

Выступление Duke Time Скрин видео СТБ

После окончания номера во время комментария жюри Андрею Данилку, одному из участников судейского состава "Х-фактор-9", на мобильный телефон позвонил сам автор песни-оригиннала.

Скрин видео СТБ

Андрей Данилко Скрин видео СТБ

Данилко поднял трубку под аплодисменты зрительного зала, после чего видеозвонок россиянина вывели на большой екран.

Киркоров похвалил Duke Time, поставив им максимальную оценку в 10 баллов, и заявил, что хотел бы когда-то выступить с парнями на одной сцене.

Скрин видео СТБ

Скрин видео СТБ

При этом в комментариях в трансляции эфира на YouTube многие пользователи выразили уверенность, что такой шаг является постановочным, а также возмутились тому факту, что певец-россиянин вообще появился на украинском телевидении.

"Отстой", "Хоть бы телефон подключил куда-то, чтобы трансляция вывелась", "Фу, выключите это", "Бредятина", "Что за треш?" — пишут в сети.

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как прошел третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Тогда восемь финалистов выступили на сцене вместе с живым оркестром.