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''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

4.4тЧитать материал на украинском

Появление российского певца Филиппа Киркорова в украинском вокальном талант-шоу "Х-фактор-9" вызвало волну недовольства в сети.

Так, в субботу, 15 декабря, на телеканале СТБ транслировался четвертый прямой эфир проекта, темой которого стали "Мировые хиты" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Подопечные украинской артистки Насти Каменских — группа Duke Time — исполнили на сцене собственный вариант нашумевшей песни Киркорова "Цвет настроения синий".

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Группа Duke Time

Группа Duke Time

Скрин видео СТБ

Выступление Duke Time

Выступление Duke Time

Скрин видео СТБ

Выступление Duke Time

Выступление Duke Time

Скрин видео СТБ

После окончания номера во время комментария жюри Андрею Данилку, одному из участников судейского состава "Х-фактор-9", на мобильный телефон позвонил сам автор песни-оригиннала.

''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Скрин видео СТБ

Андрей Данилко

Андрей Данилко

Скрин видео СТБ

Данилко поднял трубку под аплодисменты зрительного зала, после чего видеозвонок россиянина вывели на большой екран.

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Киркоров похвалил Duke Time, поставив им максимальную оценку в 10 баллов, и заявил, что хотел бы когда-то выступить с парнями на одной сцене.

''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Скрин видео СТБ

''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Скрин видео СТБ

При этом в комментариях в трансляции эфира на YouTube многие пользователи выразили уверенность, что такой шаг является постановочным, а также возмутились тому факту, что певец-россиянин вообще появился на украинском телевидении.

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"Отстой", "Хоть бы телефон подключил куда-то, чтобы трансляция вывелась", "Фу, выключите это", "Бредятина", "Что за треш?" — пишут в сети.

''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Комментарии к видео

''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Комментарии к видео

''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Комментарии к видео

''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Комментарии к видео

''Фу, выключите это!'' В сети разгорелся скандал из-за Киркорова на ''Х-факторе''

Комментарии к видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как прошел третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Тогда восемь финалистов выступили на сцене вместе с живым оркестром.

Персоны
Филипп КиркоровАндрей ДанилкоНастя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
X-Факторвидеофотографии
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Яка гідота.
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Путіна би показали.Ужас (((
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