Фрики Евровидения-2019, на фоне которых MARUV была бы ''мышкой''

Песенный конкурс Евровидение стартовал в далеком 1956-м. За более чем полстолетия интернациональное мероприятие получило несколько громких статусов — главный песенный конкурс Европы, самое популярное неспортивное событие в мире… Однако часто о Евровидении говорят как и о неком фрик-шоу, участники которого каждый год удивляют своими номерами, но чаще — нетривиальными образами.

Певица-транссексуал Дана Интернешнл, "женщина с бородой" Кончита Вурст, трио трансвеститов Sestre и костюмированные рокеры Lordi — все они звезды Евровидения, которым конкурс принес всемирную славу. Нередко его участники и вовсе уверены — чем более чудным будет их номер, тем больше шансов на победу. В преддверии Евровидения-2019 OBOZREVATEL изучил 41 конкурсанта, отобрав четверку самых уникальных. Помнится, в Украине говорили, что номер певицы MARUV не для конкурса — уж больно он дерзкий и пестрый. Мы готовы поспорить.

Фото: facebook.com

Страна : Исландия

Исполнитель/группа : Hatari

Песня : Hatrið mun sigra ("Ненависть возобладает")

Место в рейтинге букмекеров: 7

После скандала вокруг MARUV и Общественного телерадиовещателя Украина официально отказалась участвовать в Евровидении-2019, и место певицы в рейтингах букмекеров неожиданно заняла довольно неординарная группа Hatari, которая представит на конкурсе Исландию.

Как пошутили пользователи сети, впечатление от номера Hatari такое, будто MARUV и рокеры Rammstein объединили свои усилия. Музыканты же называют себя "антикапиталистической группой исполнителей технической продуктивности БДСМ".

Выступление коллектива, который споет о ненависти, которая неизбежно захлестнет мир, собрало в YouTube почти 300 тыс. просмотров.

Фото: facebook.com

Страна : Португалия

Исполнитель/группа : Conan Osíris

Песня : Telemóveis ("Мобильные телефоны")

Место в рейтинге букмекеров: 10

В число фриков этого года угодила и Португалия, страна-победительница Евровидения-2017 в Киеве. Примечательно, что на конкурс жители южного государства вновь отправляют трек, который потребует от зрителя внимания. От некоторых — даже терпения.

Космический и далекий от какого-то конкретного жанра Telemóveis певца Конана Осириса вошел в топ португальских трендов Youtube и Spotify буквально сразу после публикации в сети. С этой песней исполнитель победил в местном конкурсе "Festival da Canção", благодаря чему и получил право представлять страну на Евровидении.

Особой исключительности номеру придает и артист, его оригинальный наряд и не менее эксцентричные танцы. В YouTube номер Осириса по просмотрам уже давно перевалил за миллион.

Фото: youtube.com

Страна : Франция

Исполнитель/группа : Билал Ассани

Песня : Roi ("Король")

Место в рейтинге букмекеров: 13

Объявив о готовности представить страну на Евровидении, француз марокканского происхождения Билал Ассани оказался под шквалом критики: 19-летний Ассани не скрывает своей нетрадиционной ориентации, пользуется косметикой и париками, заявляет на весь мир о важности принятия себя… Так, благодаря таблоидам, которые охотно подхватили эту тему, парень стал куда более известным под прозвищем "вторая Кончита Вурст".

На Евровидении Ассани выступит с песней Roi, авторами которой оказались участники прошлогоднего конкурса, группа Madame Monsieur. В феврале этого года певец гостил в Киеве, выступал на украинском Нацотборе. Тогда же в беседе с OBOZREVATEL Ассани признался, что вовсе не стремится занять в Тель-Авиве первое место.

Помимо музыки француз увлекается YouTube-блогингом. На своем канале парень собрал около миллиона подписчиков. Не удивительно, что конкурсную песню молодого артиста уже оценили на видеохостинге более 6 млн пользователей.

Фото: facebook.com

Страна : Австралия

Исполнитель/группа : Kate Miller-Heidke

Песня : Zero Gravity ("Невесомость")

Место в рейтинге букмекеров: 20

"Гигантская Белоснежка", "Башня Евровидения", "Дива Плавалагуна" из культовой картины Люка Бессона "5 элемент"... Как только не называли в сети представительницу Австралии, 37-летнюю Кейт Миллер-Хайдке. На конкурсе артистка выступит с довольно оригинальной песней Zero Gravity. Еще более необычными кажутся образ и номер исполнительницы в целом.

На местном отборочном конкурсе Миллер-Хайдке показалась в высоком платье, нижняя часть которого подняла артистку на высоту нескольких метров. Образ певица дополнила ярким мейкапом и острыми шипами на плечах и короне, или кокошнике. По мере исполнения на сцене также появляется некий темный акробат, кружащий вокруг конкурсантки на высоком шесте.

В YouTube представительница Австралии особыми успехами не похвастается. Ее песня собрала без малого 300 тыс. прослушиваний, а вот номер не дотянул и до 100 тыс, при этом собрал массу негативных оценок.

Новости Сеть взорвала гуцульская пародия на суперхит MARUV для Евровидения

Напомним, что победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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