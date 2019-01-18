Флешмоб 2009-2019: как за 10 лет изменились звезды ''95 Квартала''

На страницах соцсетей не утихает флешмоб #10yearschallenge, участвуя в котором интернет-пользователи сравнивают свои фотографии 2009 и 2019 годов.

К флешмобу присоединились и комики студии "Квартал 95". На официальной странице в Instagram юмористы показали, как изменились за прошедшие 10 лет.

"#10yearschallenge по-квартальски. 10 лет с улыбками и смехом!" — указали под фотографиями юмористы.

Флешмоб стартовал в сети несколько дней назад, принимают в нем участие и другие знаменитости.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Валерий Жидков высмеял предстоящие в Украине президентские выборы и кандидатов на пост главы государства, чем вызвал волну негодования среди пользователей сети. Так, артист пошутил о таких политиках и общественных деятелях, как Олег Ляшко, Святослав Вакарчук, Иво Бобул, однако ни слова не сказал о том, что участие в выборах также примет его коллега, лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!