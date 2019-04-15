Финал шоу "Голос країни-9": смотреть онлайн. Все подробности

В воскресенье, 21 апреля, состоится финальный, 14 выпуск популярного вокального шоу "Голос країни-9". В прямом эфире будет определен победитель вокального соревнования.

Напомним: в тренерский состав девятого сезона "Голоса" вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan. Ведущими традиционно являются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. OBOZREVATEL будет следить за событиями на финале "Голосу" и ознакомит читателей с основными подробностями решающего этапа на проекте (принимайте участие в голосовании в конце страницы).

Судьи шоу "Голос країни-9" 24 Канал

Так, в финале девятого сезона "Голосу" примут участие четверо музыкантов, которые продемонстрировали лучшие выступления в рамках полуфинала в воскресенье, 14 апреля. Ими стали:

Оксана Муха, команда Дана Балана

Карина Арсентьева , команда Потапа

Виктория Олейник, команда MONATIK'а

Андрей Хайат, команда Тины Кароль

Финалисты шоу "Голос країни-9"

Еще больше всего интересного можно увидеть каждое воскресенье на телеканале "1+1" в 21:00.

"Голос країни" – популярное талант-шоу, которое выходит в Украине с 2011 года. Формат был изобретен в Нидерландах и быстро разошелся по миру. Особенностью проекта является то, что судьи не видят претендентов на участие до того, как повернутся к ним. Каждый из судей набирает себе команду, ориентируясь только на вокальные данные.

Кто судьи на "Голос країни-2019":

Потап (Алексей Потапенко) – продюсер и рэпер. Некоторое время назад он приостановил успешное многолетнее сотрудничество с певицей Настей Каменских. Сейчас звезды развивают сольную карьеру. Кроме того, Потап занимается продюсированием и раскруткой молодых звезд. В частности, он раскрутил популярную группу "Время и Стекло", а сейчас занимается карьерой участницы последнего сезона "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – певец, продюсер и композитор. Он начинал карьеру в группе "O-Zone", потом начал сольную карьеру и добился успеха. Balan является единственным молдавским певцом, который был награжден "Грэмми". Автор и исполнитель мировых и европейских хитов "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица и телеведущая. Кароль прославилась еще в 2005 году, когда заняла второе место на фестивале "Новая волна". С тех пор она выпустила 6 альбомов, заработала звание Народной артистки Украины, была телеведущей множества проектов и судьей на талант-шоу.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – певец, танцор, хореограф и композитор. Начинал карьеру с шоу "Танцюють усі" и "Х-Фактор". За последние несколько лет вошел и прочно закрепился в числе самых популярных и высокооплачиваемых певцов Украины. Был судьей проекта "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

OBOZREVATEL также следил и за полуфиналом шоу "Голос країни-9". Подробности полуфинала смотрите по этой ссылке.

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