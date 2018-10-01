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СпортLady

''Финал поверг меня в шок'': судья ''Танців з зірками'' высказалась о скандале на проекте

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Украинская балерина Екатерина Кухар прокомментировала неожиданное завершение шестого выпуска "Танців з зірками", по итогам которого проект покинула фитнес-тренер Анита Луценко, что привело к спорам и критике со стороны зрителей.

Как балерина призналась на личной странице в Instagram, она не менее шокирована итогами прошедшего выпуска.

"Финал эфира поверг меня в шок..." - коротко сообщила судья, приложив к посту свое фото.

Признание Кухар собрало более 8 тыс. лайков и несколько сотен комментариев, в которых подписчики балерины также поделились своими возмущениями относительно несправедливого ухода Аниты Луценко.

"Бесит, не буду больше смотреть", "Я вообще не понимаю, что в этой передаче делает Марченко! И реально не верю, что за нее голосуют люди" - отметили под постом.

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В свою очередь, свой уход с паркета "Танців з зірками" уже в понедельник, 1 октября, прокомментировала и сама Анита Луценко.

"Расстроена ли я? Нет! Это только кусочек моей классной жизни! Дальше все равно интереснее, и это просто то, что останется со мной до конца жизни. Я офигенно натанцевалась!" - призналась фанам фитнес-тренер.

Итак вчера мы покинули шоу "Танці", что я хочу сказать! Я офигенно натанцевалась! Каждый наш номер- это целая история стараний, тренировок, синяков, отработок, ссор, слез, ржаки, историй с костюмами и тд😅😂🙈 Мы станцевали целых 6(!!!!) номеров 🙈😅 и давайте я не буду комментировать кого-то! Могу только себя! Я стала эмоциональней, я узнала кучу своих сторон, я впервые наклеила ресницы, впервые одевала парик и ещё много чего 😂 Расстроена ли я? Нет!!! Это только кусочек моей классной жизни! Дальше все равно интереснее и это просто то, что останется со мной до конца жизни как приятные воспоминания! Идеи бьют ключом, пора воплощать❤️☺️☝🏻 @sasha_prohor #танціззірками

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Напомним, волну негодования вызвал тот факт, что в ходе шестого эфира номер Аниты Луценко и ее партнера Александра Прохорова получил от членов жюри 27 баллов из 30 возможных. Фитнес-тренер покинула шоу, несмотря на то, что среди участников нашлись и более низкие оценки.

''Финал поверг меня в шок'': судья ''Танців з зірками'' высказалась о скандале на проекте

В частности, самый низких балл от членов жюри уже второй выпуск подряд получила скандальная телеведущая Оксана Марченко, жена политика Виктора Медведчука и кума президента РФ Владимира Путина. При этом знаменитость все также остается на проекте.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как на "1+1" попытались скрыть пошлую шутку ведущего в эфире шоу "Танці з зірками".

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Тема
Танцы со звездами
Персоны
Анита ЛуценкоЕкатерина Кухар
Место
Украина
Объекты
Танці з зіркамсоцсетиInstagramтелеканал 1+1
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