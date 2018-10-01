''Финал поверг меня в шок'': судья ''Танців з зірками'' высказалась о скандале на проекте

Украинская балерина Екатерина Кухар прокомментировала неожиданное завершение шестого выпуска "Танців з зірками", по итогам которого проект покинула фитнес-тренер Анита Луценко, что привело к спорам и критике со стороны зрителей.

Как балерина призналась на личной странице в Instagram, она не менее шокирована итогами прошедшего выпуска.

"Финал эфира поверг меня в шок..." - коротко сообщила судья, приложив к посту свое фото.

Признание Кухар собрало более 8 тыс. лайков и несколько сотен комментариев, в которых подписчики балерины также поделились своими возмущениями относительно несправедливого ухода Аниты Луценко.

"Бесит, не буду больше смотреть", "Я вообще не понимаю, что в этой передаче делает Марченко! И реально не верю, что за нее голосуют люди" - отметили под постом.

В свою очередь, свой уход с паркета "Танців з зірками" уже в понедельник, 1 октября, прокомментировала и сама Анита Луценко.

"Расстроена ли я? Нет! Это только кусочек моей классной жизни! Дальше все равно интереснее, и это просто то, что останется со мной до конца жизни. Я офигенно натанцевалась!" - призналась фанам фитнес-тренер.

Напомним, волну негодования вызвал тот факт, что в ходе шестого эфира номер Аниты Луценко и ее партнера Александра Прохорова получил от членов жюри 27 баллов из 30 возможных. Фитнес-тренер покинула шоу, несмотря на то, что среди участников нашлись и более низкие оценки.

В частности, самый низких балл от членов жюри уже второй выпуск подряд получила скандальная телеведущая Оксана Марченко, жена политика Виктора Медведчука и кума президента РФ Владимира Путина. При этом знаменитость все также остается на проекте.

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