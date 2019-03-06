''Фигура-мечта!'' Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram сексуальным телом

Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха вызвала восторг своих фолловеров в Instagram пляжными фотографиями в купальнике.

Судя по всему, знаменитость сейчас проводит отпуск в Индонезии, откуда и публикует горячие фотографии в соцсети.

"Эмодзи есть, времени вдаваться в подробности нет", - указала она под одним из фото.

Всего за несколько часов снимки собрали более 6 тыс. лайков. В комментариях фолловеры осыпали знаменитость комплиментами.

"Вика, вы нереальная красотка", "Фигура-мечта", "Да, фигура просто огонь", "Очень горячая", "Вика завидую вам самой белой завистью, которая только может быть", - указали под снимками.

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