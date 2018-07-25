МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

Фестиваль в России послали из-за войны: Макаревич поддержал музыкантов

1.5тЧитать новость на украинском

Музыка всегда была против войны. Особенно рок-н-ролл, который звучал под знаком пацифика.

Таким мнением с журналистами портала "Говорит Москва" поделился российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич. Этим певец аргументировал свою поддержку коллективам, которые отказались от участия в музыкальном фестивале "Нашествие" в Тверской области из-за его сотрудничества с Минобороны РФ.

"Мне это говорит о том, что их какие-то базовые взгляды на жизнь совпадают с моими. Мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что рок-н-ролл всегда был под знаком пацифика. Рок-н-ролл и война были на диаметрально противоположных полях. И музыка была всегда против войны", - пояснил артист.

Новости
Выступали Макаревич и Ахеджакова: в Москве устроили концерт в поддержку Сенцова

Ранее же стало известно, что российские группы "Элизиум", "Порнофильмы", "Йорш" и украинцы "Пошлая Молли" не будут принимать участие в фестивале "Нашествие". В качестве причины отказа коллективы назвали сотрудничество фестиваля с Миноброны России.

В 2015 году выступать на "Нашествии" отказалась и группа Андрея Макаревича, который признался, что не имеет желания "петь песни на фоне танков".

Читайте также на OBOZREVATEL, как Андрей Макаревич предложил по-новому использовать Крымский мост.

Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
Объекты
музыкаФестиваль
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Против войны, угу... Именно поэтому он с концертами для бандеровских карателей ездил?
Ответить
0
0

Наши блоги