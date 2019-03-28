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Федор Добронравов отреагировал на разрешение суда въехать в Украину

4.7тЧитать материал на украинском

Запрещенный ранее в Украине российский актер Федор Добронравов рад возможности снова въехать в страну.

В своем комментарии порталу "Йод" звезда "Сватов" также рассказал, что никакой информации о съемках новой части фильма у него на данный момент нет, но он будет счастлив сняться в кино, особенно, если оно послужит "примирению наших народов".

Федор Добронравов отреагировал на разрешение суда въехать в Украину

Фото: teatral-online.ru

"Суд отменил запрет? Я не знал, мне пока никто не звонил. Что могу сказать? Я рад, хотя, честно говоря, не понимаю, почему мне до этого запрещали", — ответил он.

Если съемки новых "Сватов" состоятся, актер хотел бы, чтобы фильм посодействовал примирению жителей России и Украины.

"Если "Сваты" станут хотя бы маленькой каплей того, что послужит примирению наших народов, то я буду счастлив. Но пока у меня нет никакой конкретной информации: будут ли съемки, как и когда", — добавил Добронравов.

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Как писал ранее OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017 года минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также последующего интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

  • 27 марта стало известно, что окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" студии "Квартал 95" и разрешил въезд в Украину актеру Федору Добронравову.

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Персона
Федор Добронравов
Место
Россия
Теги
фильмкиноСваты95 Квартал
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ух ты, а можно так захват власти майданных мракобесов отменить?
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Билан Людмила
Билан Людмила
Потвора!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Хорошая новость для любителей кино Украины. Кумовья разрешили «Сватов».
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