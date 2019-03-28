Федор Добронравов отреагировал на разрешение суда въехать в Украину

Запрещенный ранее в Украине российский актер Федор Добронравов рад возможности снова въехать в страну.

В своем комментарии порталу "Йод" звезда "Сватов" также рассказал, что никакой информации о съемках новой части фильма у него на данный момент нет, но он будет счастлив сняться в кино, особенно, если оно послужит "примирению наших народов".

Фото: teatral-online.ru

"Суд отменил запрет? Я не знал, мне пока никто не звонил. Что могу сказать? Я рад, хотя, честно говоря, не понимаю, почему мне до этого запрещали", — ответил он.

Если съемки новых "Сватов" состоятся, актер хотел бы, чтобы фильм посодействовал примирению жителей России и Украины.

"Если "Сваты" станут хотя бы маленькой каплей того, что послужит примирению наших народов, то я буду счастлив. Но пока у меня нет никакой конкретной информации: будут ли съемки, как и когда", — добавил Добронравов.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 года минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также последующего интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

27 марта стало известно, что окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" студии "Квартал 95" и разрешил въезд в Украину актеру Федору Добронравову.

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