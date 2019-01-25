Фаворит Нацотбора на "Евровидение" представил конкурсную песню: откровенное видео

Певица MARUV (Анна Корсун) представила песню, с которой выступит на Национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019" в феврале 2019 года.

Так, песня получила название "For You". Трек спровоцировал ажиотаж в сети. Лирик-видео опубликовано на YouTubе (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Ролик с песней сопровождается весьма пикантными кадрами, а MARUV выбрала очень дерзкий и откровенный наряд. Пользователи сети бурно отреагировали на музыкальную новинку, о чем сообщили в комментариях под видео.

"Я выдохнула с облегчением. Буду голосовать на отборе, взорвать должна всех и вся!" – с восторгом написали фанаты.

"Украина, вы готовы принимать "Евровидение-2020? 12 баллов от Турции вам обеспечено", – добавили зарубежные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV выступит в первом полуфинале Национального отбора на "Евровидение-2019" 9 февраля. Об участии артистки в музыкальном соревновании стало известно относительно недавно, после того, как певица TAYANNA внезапно отказалась участвовать в Нацотборе.

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