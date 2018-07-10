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Фатальная женщина: украинская звезда кардинально сменила имидж

1.7тЧитать новость на украинском

Украинская певица Тоня Матвиенко презентовала клип на новый сингл "Хто я для тебе?".

В этой композиции Матвиенко соединила пение с народными оттенками и современный саунд. Сама звезда кардинально изменила имидж, представ в образе роковой брюнетки, которая переживает разрыв с мужчиной.

Загадочный режиссер, имя которого исполнительница оставила в тайне, использовал интересную метафору - проиллюстрировал сложные отношения с помощью певицы и камеры. Тоня осталась собой, а роль мужчины, которого она любит, выполнила бездушная камера.

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"Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал подобный вопрос. Есть ситуации, когда человек, который тебе не безразличен, ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: "Кто я для тебя?" - объясняет название песни Тоня Матвиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская группа "Океан Ельзи" презентовал экспрессивное видео на новый сингл под названием "В небо жене".

Персона
Тоня Матвиенко
Место
Украина
Объекты
видеоклип
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