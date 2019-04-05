"Фарс и бред!" Участница шоу "Холостяк-9" взбесила Добрынина и собралась уходить

В пятом выпуске шоу "Холостяк-9" главный герой Никита Добрынин вышел из себя из-за манипуляций и нелепого поведения Оли.

Девушка устроила настоящее представление на групповом свидании, после чего собралась уйти. OBOZREVATEL следил за развитиями событий.

Никита привел девушек в университет, где устроил показ детских фотографий участниц. Оля попросила ее пропустить, так как она была блондинкой и девочкой с "комплексом отличницы". Как выяснилось, в студенческие годы она активно участвовала в мероприятиях, читала "Кобзаря" Тараса Шевченко.

Показ фотографий и видео выбил участницу из равновесия. Она просила прекратить, потому что "не нравится". На индивидуальной беседе Оля призналась, что ей стыдно за прошлую жизнь и внешность. Ее не считали красивой, она была умной. А сейчас все думают наоборот.

Никита привел ее в спортзал, где лежали перчатки для бокса, ведь девушка второй год занимается этим видом спорта. Но она захотела поговорить. Девушке не понравилось, что нежные объятия не дошли до поцелуев, потому она решила высказать Добрынину свое недовольство.

"Мне кое-что очень не понравилось на церемонии вручения роз. Я оборонялась перед девочками, пока у меня был телефон. Ты же при всех его у меня забрал. У тебя была возможность сказать, что ты принял такое решение. Я не хочу себя чувствовать настолько неуверенно. Ты бы себя видел. В тебе бушевали ураганы. Мне не нравится то, как я себя чувствовала", – сказала она.

На вопросы Никиты объясниться, что ей конкретно не нравится, она заявила, что хочет от него более мягкого отношения по отношению к ней.

"Ты посмотришь потом и удивишься, когда увидишь эфир. Было сложно выстоять, ничего не рассказать, не отреагировать на обвинения. Я ожидала, что ты зайдешь и скажешь: "мне так жаль, что так сложилось". Ты очень упертый", – сказала Оля.

Никиту разозлили претензии Оли. Он прямо сказал, что ему не за что перед ней извиняться. Более того, главному герою не нравится, когда им пытаются манипулировать и указывают, что нужно делать. Его раздражала интрига, которую строила девушка, ведь она перестала отвечать на вопросы. В итоге вышла из зала.

"Бред какой-то. Я это расцениваю, как манипуляцию мной. Тему нужно закрыть", – сказал Никита и пошел за ней, чтобы все же получить объяснения. Девушка сама провоцировала его быть с ней жестким, к тому же, Добрынин не хочет превращать отношения в постоянные разборки.

Оле не понравилось, что Никита дал розу одной из девушек и не выделил ее. На это она скинула его пиджак и попыталась выйти из зала.

"Куда ты ушла? Оля, вернись сюда! Зачем ты это разыгрываешь? Ты ответишь? У тебя будет время подумать, до встречи. Это напоминает фарс", – разозлился Никита и покинул свидание.

На это Оля еще больше разозлилась и вышла из комнаты: "Все, я не хочу никакого времени на "подумать". Я хочу свои вещи и домой", – сказала она. Но в итоге по возвращению домой начала рассказывать, что ей понравилась реакция Никиты на эти "психи".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram