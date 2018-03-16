Фанаты перепутали Лолиту с Пугачевой

Российскую певицу Лолиту Милявскую перепутали поклонники с легендарной исполнительницей Аллой Пугачевой.

Лолита приняла решение несколько изменить имидж, о чем с радостью сообщила своим фанатам. Многие из них, в свою очередь, начали сравнивать ее с Примадонной российской эстрады, отметив поразительное сходство двух певиц. Снимок, который озадачил подписчиков Милявской, опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Так, эпатажная артистка сменила прическу и цвет волос, отметив, что такие перемены совершает по случаю наступления весны.

Лолита Милявская Instagram @lolitamilyavskaya

Поклонники принялись обсуждать ее сходство с Пугачевой:

"Губы очень похожи с Аллой Борисовной. Просто фантастика!" - отметили фанаты Милявской.

"Перепутала сослепу. Думаю, чего вы фото Аллы Борисовны выложили", - добавили подписчики.

Как сообщал "Обозреватель", российская певица Лолита Милявская попала в громкий скандал со своим сопродюсером Еленой Кипер, обвинив ее в незаконном распоряжении интеллектуальной собственностью и "краже" 6 миллионов рублей.