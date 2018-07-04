"Евровидение" в Израиле под угрозой: Нетта Барзилай попала в скандал из-за песни-победительницы

Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай в плагиате.

Так, представители медиахолдинга направили предупредительное письмо авторам песни "Toy" Дорону Медали и Ставу Бегеру, в котором утверждается, что песня "Тоу", ставшая победительницей на масштабном музыкальном конкурсе, является плагиатом на композицию "Seven Nation Army" группы The White Stripes, пишет издание Walla.

Подобное обвинение может поставить под угрозу проведение конкурса "Евровидение 2019" в Израиле.

Нетта Барзилай СТБ

"Seven Nation Army" является ведущим синглом альбома Elephant, который рокеры The White Stripes выпустили весной 2003 года. Она известна благодаря узнаваемому гитарному риффу и входит в число величайших песен 2000-х годов. Композиция заняла 6 место в списке "100 лучших песен 2000-х" по версии авторитетного издания Rolling Stone", - сообщили в письме .

Таким образом, заявление Universal Music ставит под сомнение победу Нетты Барзилай в финале конкурса "Евровидение". Предупредительное письмо было получено авторами песни еще две недели назад и теперь один из авторов, израильский композитор и режиссер-постановщик Дорон Медали, отправился в Лос-Анджелес, чтобы попытаться разрешить конфликт.

К тому же, устав конкурса "Евровидение" гласит, что песня-победитель должна быть оригинальной, и если плагиат будет доказан, то Нетта Барзилай будет дисквалифицирована, а сам конкурс не состоится в Израиле в следующем, 2019 году.

Специалисты утверждают, что доказать плагиат в музыке очень сложно, так как всегда можно сослаться на то, что "нот всего семь". Технически - плагиатом считается наличие абсолютно идентичных трех тактов мелодической линии или слов.

Сравнение песен "Toy" и "Seven Nation Army":

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Нетты Барзилай на "Евровидении-2018", конкурс в следующем, 2019 году будет принимать Израиль. Однако, в стране до сих пор не могут определиться с городом, где пройдут музыкальные соревнования. Среди основных претендентов - Иерусалим и Тель-Авив. Также ранее речь шла о том, чтобы перенести "Евровидение-2019" из Израиля в Австрию.