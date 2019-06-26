Евровидение-2020: стало известно, где и когда могут провести конкурс

Организаторы песенного конкурса Евровидение задумались о времени и месте проведения мероприятия в 2020 году.

Голландские вещатели NPO, AVROTROS и NOS уже начали переговоры по определению места, а список городов-претендентов озвучен на официальном сайте конкурса.

В частности, Евровидение-2020 может состояться в одном из следующих пунктов: Амстердам, Роттердам, Гаага, Арнем и Маастрихт. Заинтересованные города получили критерии, которые необходимы для мероприятия. Также интерес к Евровидению проявили Бреда, Ден Бош, Ден Хааг, Леуварден, Утрехт.

Регионы в течение четырех недель должны будут составить "книги заявок", которые будут представлены ​​в первой половине июля. Официально "хозяин" конкурса будет озвучен во второй половине июля / в августе после оценки Европейским вещательным союзом (ЕВС). Среди критериев оценивания – место, вместимость, технические средства, жилье, инфраструктура и доступность.

Дункан Лоуренс - победитель Евровидение-2019 Фото: instagram/itsduncanlaurence

Также озвучены вероятные даты проведения Евровидения. В частности, они связаны с проведением спортивных мероприятий: Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Германии по футболу, Формула 1.

Первый полуфинал – 28 апреля, второй полуфинал – 30 апреля и финал – 2 мая;

Первый полуфинал – 5 мая, второй полуфинал – 7 мая и финал – 9 мая;

Первый полуфинал – 12 мая, второй полуфинал – 14 мая и финал – 16 мая;

Первый полуфинал – 19 мая, второй полуфинал – 21 мая и финал – 23 мая;

Первый полуфинал – 26 мая, второй полуфинал – 28 мая и финал – 30 мая.

Дункан Лоуренс Фото: instagram/eurovision

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!