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Евровидение-2019: в сеть слили фото главной сцены

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Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2019 показали первые фото главной сцены в Тель-Авиве.

Соответствующие снимки размещены в официальном Instagram-аккаунте Eurovision Song Contest, и всего за пару часов они набрали более 16 тысяч отметок "нравится".

Евровидение-2019

Евровидение-2019

Eurovision Song Contest

Разработкой и оформлением сценической площадки занимался немец Флориан Видер (Florian Wieder).

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При чем над дизайном сцены песенного конкурса он работает уже пятый год. Видер известен своими творениями для десятков популярных конкурсов и шоу по всему миру. Судя по опубликованным кадрам, площадка для выступлений будет яркой и блестящей.

Евровидение-2019: в сеть слили фото главной сцены
Евровидение-2019: в сеть слили фото главной сцены
Евровидение-2019: в сеть слили фото главной сцены
Евровидение-2019: в сеть слили фото главной сцены
Евровидение-2019: в сеть слили фото главной сцены

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Тема
Евровидение-2019
Место
ИзраильТель-Авив
Теги
Евровидениефотографиишоу-бизнес
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