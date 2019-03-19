Евровидение-2019: в сеть слили фото главной сцены

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2019 показали первые фото главной сцены в Тель-Авиве.
Соответствующие снимки размещены в официальном Instagram-аккаунте Eurovision Song Contest, и всего за пару часов они набрали более 16 тысяч отметок "нравится".
Евровидение-2019
Eurovision Song Contest
Разработкой и оформлением сценической площадки занимался немец Флориан Видер (Florian Wieder).
При чем над дизайном сцены песенного конкурса он работает уже пятый год. Видер известен своими творениями для десятков популярных конкурсов и шоу по всему миру. Судя по опубликованным кадрам, площадка для выступлений будет яркой и блестящей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Песенный конкурс Евровидение-2019 будет проходить в городе Тель-Авив, Израиль в мае.
Организаторы престижного соревнования обнародовали полный список стран-участниц, а также рассказали некоторые подробности о конкурсе.
"Евровидение" в Израиле пройдет под лозунгом "Позволь себе мечтать!" ("Dare to Dream").
Также стало известно, как будут выглядеть официальный логотип и сцена международного песенного конкурса.
Ведущими мероприятия будут популярные израильские знаменитости: Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.
Украина в этом году не будет участвовать в Евровидении после скандала с итогами Национального отбора, в ходе которого победила MARUV .
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