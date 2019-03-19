Евровидение-2019: в сеть слили фото главной сцены

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2019 показали первые фото главной сцены в Тель-Авиве.

Соответствующие снимки размещены в официальном Instagram-аккаунте Eurovision Song Contest, и всего за пару часов они набрали более 16 тысяч отметок "нравится".

Евровидение-2019 Eurovision Song Contest

Разработкой и оформлением сценической площадки занимался немец Флориан Видер (Florian Wieder).

При чем над дизайном сцены песенного конкурса он работает уже пятый год. Видер известен своими творениями для десятков популярных конкурсов и шоу по всему миру. Судя по опубликованным кадрам, площадка для выступлений будет яркой и блестящей.

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