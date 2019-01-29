Евровидение-2019: стало известно, когда выступит Украина

28 января в Тель-Авиве (Израиль) прошла церемония передачи символических ключей от конкурса, а также состоялась традиционная жеребьевка, в ходе которой организаторы распределили стран-участниц по полуфиналам.

Так согласно таблице на официальном сайте конкурса, Украина выступит восьмой (предпоследней) страной во второй части первого полуфинала. Два полуфинала будут разбиты на две части, в каждой части по 9 исполнителей.

Фото: eurovision.tv

Первый полуфинал открывать выпала возможность Словении (первая часть) и Эстонии (вторая часть). Закроют его Венгрия (первая часть) и Греция (вторая часть).

Первый полуфинал Фото: eurovision.tv

Второй полуфинал будут открывать Швейцария (первая часть) и Албания (вторая часть). Закроют Армения (первая часть) и Мальта (вторая часть).

Второй полуфинал Фото: eurovision.tv

Трансляция жеребьевки также проводилась на официальной странице конкурса в Facebook.

Всего в Евровидении-2019 примут участие 42 страны. Согласно правилам конкурса, в его финал априори проходит так называемая Большая пятерка (страны основательницы Англия, Франция, Германия, Испания, Италия), а также страна-хозяйка, которая принимает конкурс в текущем году (в данном случае Израиль).

Финал Фото: eurovision.tv

Напомним, недавно в Украине также прошла жеребьевка между конкурсантами Национального отбора на Евровидение-2019. 16 претендентов на участие распределили по полуфиналам отборочного этапа.

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